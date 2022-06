Ce va apărea pe cerul României. Eveniment unic în ultimii 18 ani

În cursul acestei dimineți de 3 iunie a început unul din cele mai spectaculoase evenimente astronomice. Cercetătorii NASA spun că este un eveniment unic, care nu a mai avut loc în ultimii, cel puțin 18 ani. Așa că, nu uitați să vă uitați în acest weekend pe cer. Veți vedea începutul unei alinieri rare de cinci planete pe cerul nopții.

Alinierea rară a celor cinci planete pe cerul nopții

Începând cu primele ore ale dimineții de vineri, 3 iunie, cele cinci planete, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn se vor alinia în ordine planetară.

Acest fenomen rar nu a mai avut loc din decembrie 2004. Anul acesta, distanța dintre Mercur și Saturn va fi mai mică, potrivit Sky & Telescope.

Observatorii vor trebui să aibă binoclul la îndemână, împreună cu o vedere clară a orizontului estic pentru a-l observa pe Mercur aproape de începutul lunii, a precizat revista spațială.

„Pe măsură ce luna iunie avansează, Mercur va deveni mai strălucitor și mai ușor de văzut. Restul planetelor ar trebui să fie vizibile în mod constant cu ochiul liber.”, editor de observare la Sky & Telescope.

Cel mai bun moment pentru a vedea cele cinci planete este în cele 30 de minute înainte de răsăritul soarelui. Cu o seară înainte de a vă planifica să vedeți alinierea, verificați când va răsări soarele în zona dumneavoastră.

Unii observatori de stele sunt deosebit de entuziasmați de evenimentul ceresc. Nu trebuie să călătoriți pentru a vedea acțiunea, deoarece aceasta va fi vizibilă pentru oameni din întreaga lume.

Cei care privesc stelele din emisfera nordică pot vedea planetele de la orizontul estic până la cel sud-estic. Cei din emisfera sudică ar trebui să privească de-a lungul orizontului estic până la cel nord-estic. Singura cerință este un cer senin în direcția alinierii.

Luna se alătură și ea fenomenului spectaculos

Pe lângă cele cinci planete, luna în descreștere se va alinia și ea între Venus și Marte pe 24 iunie. Spre deosebire de zilele premergătoare, această aliniere cerească specială poate fi observată în ora dinaintea răsăritului soarelui, a precizat Hannikainen.

Până a doua zi, Luna își va continua orbita în jurul Pământului, ceea ce o va scoate din alinierea cu planetele, a precizat ea. Dacă veți rata alinierea celor cinci planete în ordine succesivă, următoarea va avea loc în 2040, potrivit Sky & Telescope. Vor mai fi încă șapte luni pline în 2022, potrivit The Old Farmers’ Almanac:

14 iunie: Luna de căpșuni

13 iulie: Luna cu cerb

11 august: Luna Sturgeon

10 septembrie: Luna recoltei

9 octombrie: Luna vânătorului

8 noiembrie: Luna castorului

7 decembrie: Luna rece

Eclipsele lunare și solare

Va mai avea loc o eclipsă totală de Lună și o eclipsă parțială de Soare în 2022, potrivit The Old Farmer’s Almanac. Eclipsele parțiale de Soare se produc atunci când Luna trece prin fața Soarelui, dar îi blochează doar o parte din lumină.

Asigurați-vă că purtați ochelari de eclipsă adecvați pentru a vedea în siguranță eclipsele solare, deoarece lumina soarelui poate fi dăunătoare pentru ochi. O eclipsă parțială de soare pe 25 octombrie va fi vizibilă pentru cei din Groenlanda, Islanda, Europa, nord-estul Africii, Orientul Mijlociu, vestul Asiei, India și vestul Chinei.

Niciuna dintre eclipsele parțiale de soare nu va fi vizibilă din America de Nord. O eclipsă totală de Lună va fi, de asemenea, vizibilă pentru cei din Asia, Australia, Pacific, America de Sud și America de Nord pe 8 noiembrie, între orele 3:01 a.m. ET și 8:58 a.m. ET, dar Luna va apune pentru cei din regiunile estice ale Americii de Nord.

Ploi de meteoriți

Consultați celelalte 11 ploi de meteoriți care vor atinge vârful în 2022:

Aquariidele din delta sudică: 29-30 iulie

Alfa Capricornidele: 30-31 iulie

Perseidele: 11-12 august

Orionidele: 20-21 octombrie

Tauridele sudice: 4 și 5 noiembrie

Tauridele nordice: 11-12 noiembrie

Leonidele: 17 și 18 noiembrie

Geminidele: 13-14 decembrie

Ursidele: 21 și 22 decembrie

Dacă locuiți într-o zonă urbană, este posibil să doriți să mergeți cu mașina într-un loc care nu este plin de luminile orașului pentru a obține cea mai bună priveliște. Găsiți o zonă deschisă, cu o vedere largă a cerului. Asigurați-vă că aveți un scaun sau o pătură, astfel încât să puteți privi drept în sus. Și acordați ochilor dvs. între 20 și 30 de minute, fără să vă uitați la telefon sau la alte aparate electronice, pentru a vă adapta la întuneric, astfel încât meteorii să fie mai ușor de observat.