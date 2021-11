Ce urmează după Asia Express. Antena 1 a luat decizia surpriză, cu ce vrea să dea lovitura

Șefii Antena 1 se pregătesc pentru o nouă surpriză pentru telespectatori. Ce urmează să vadă românii după Marea Finală de la emisiunea ‘Asia Express’? Nimeni nu se aștepta la acest lucru. Cu siguranță mulți vor fi extrem de încântați.

Mai sunt doar câteva ore până la Marea Finală de la ‘Asia Express’! Fanii show-ului așteaptă cu nerăbdare să afle deznodământul provocărilor care a început cu multe perechi în joc și a găsit doar două la sfârșit.

În cunoscutul proiect au mai rămas acum doar Mihai Petre și Elwira și băieții de la Noaptea Târziu care se vor lupta pentru premiul cel mare, dar și pentru titlul la care cu siguranță toți au râvnit.

Asia Express – Drumul Împăraților a ajuns la final, iar de la orele 20:00 românii vor vedea lupta acerbă dintre concurenți și felul în care au reușit să se adune după aproximativ două luni de stat departe de casă, fără telefoane și fără bani.

Cei patru rămași în joc fac tot ce le stă în putere pentru a pune mâna pe amuleta de aur în valoare de 30.000 de euro. Surpriza vine chiar și după ce aventura va ajunge la final pentru că va fi difuzată o altă emisiunea.

Concret, pe micile ecrane vine un format special în cadrul Chefi la Cuțite. Edițiile vor avea loc pe 29 și 30 noiembrie, dar și pe 1 decembrie, unde vedetele de la Asia Express vor fi special invitate să își găsească o cale și în bucătărie.

Cei din urmă vor fi îndrumați de Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, iar în juriu îi vom avea pe Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Nea Mărin și familia. Edițiile speciale vor fi prezentate de Gina Pistol care a revenit cu această ocazie la muncă, după pauza făcută în urma nașterii.

“Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetită care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol pentru Antena 1.

„Hai să vă spun povestea acestui proiect. Eu când am auzit de Asia Express, am auzit ca potențial concurent, atunci filmam Chefi la cuțite. Eu știam formate din străinătate, chiar am vrut să patricip, dar mă frământa o întrebare: Cu cine fac eu echipă?

Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze. Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața…

Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert. Am dat câteva probe ca prezentatoare tv. Eram atât de relaxată atunci când am dat proba, am fost cum sunt eu așa. Acum uitându-mă, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt prezentatoare’, a mai dezvăluit ea la Antena 1.