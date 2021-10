Probleme pentru Gina Pistol. A fost nevoită să se mute și îi este și rău: ”E atât de aiurea”

Gina Pistol trece prin momente dificile. Ea și Smiley trec printr-o perioadă destul de grea.

Cei doi au decis să își renoveze locuința, așa că împreună cu fetița lor și cu pisica, s-au mutat într-un apartament în care vor locui pe perioada lucrărilor.

Gina Pistol spune că și-a luat doar câteva lucruri la ea și că este foarte dificil să te muți de la casă într-un apartament micuț.

Vedeta le-a spus urmăritorilor că nu mai are deloc energie și nici chef de nimic. Ea mai iese din când în când la cumpărături și să verifice lucrările de casă.

„Eu, de la o vreme încoace, sunt fără energie, nu numai fizic, și psihic. Am o stare de chef de nimic. Abia mă trezesc noaptea, de foarte multe de ori, de altfel, să o hrănesc pe fiică-mea. Abia mă urnesc să ies din casă să mă duc să mai cumpăr ce am nevoie sau să mă duc până la casă să văd cum merg lucrările”, a mai povestit.

Prezentatoarea Tv spune că se confruntă cu dureri de cap de ceva vreme din cauza poziției în care doarme și a unor afecțiuni la nivelul cervicalei.

„Ideea este că nu știu ce să fac ca să am o altă stare. Nici vremea de afară nu mă ajută. Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme. Am durerea de cap pentru că nu dorm într-o poziție bună, am probleme cu cervicala și de acolo mi se trage tot”, a continuat.