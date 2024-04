Ce trebuie să faci cu bujorii după ce înfloresc. Doar așa vor face flori an de an și nu se vor mai ofili

Bujorii sunt printre cele mai spectaculoase flori pe care le poți avea în grădină, însă știm cu toții că aceste nu țin prea mult. Ca să te asiguri să vor face flori an de an, trebuie să le acorzi puțină atenție specială. Trucul este simplu și la îndemână pentru oricine, asigurându-te că planta ta va înflori anual oferind un spectacol vizual și olfactiv. Iată ce trebuie să faci cu bujorii după ce înfloresc pentru ca planta să capete putere an de an.

Ce trebuie să știi despre plantarea bujorilor

Septembrie este cea mai bună perioadă pentru a planta bujori, dar dacă îi pui în containere pot fi plantați aproape oricând.

Bujorii sunt atât de longevivi încât se spune adesea că vor trăi mai mult decât cei care le plantează.

Bujorii nu vor înflori în primul an, dar odată ce s-au stabilit, aceștia pot înflori timp de 100 de ani sau chiar mai mult cu puțină atenție.

Chiar și atunci când nu sunt înfloriți, frunzișul lor verde închis, lucios și aspectul lor de arbuști arată grozav în grădină.

Aspectuoși și frumos parfumați, bujorii arată senzațional tăiați și puși în vaza din sufragerie.

Există mai multe tipuri de bujori poți alege, de la formă până la culori, care variază de la alb imaculat la roz, piersică, galben, magenta, roșu aprins și chiar bicolori.

Ce trebuie să faci cu bujorii după ce înfloresc

Bujorul este o floare mai pretențioasă și există cazuri când aceasta înfloresc un an da și unul nu.

Cauza pentru acest lucru poate fi remediată foarte ușor printr-un gest simplu. E important ca după ce florile s-au ofilit, să le rupi vârfurile. În acele vârfuri există niște semințe care se alimentează încontinuu cu seva plantă, oprind-o din a își hrăni frunzele.

Fiecare floare ofilită se rupe, astfel încât frunza să se poată alimenta și dezvolta corespunzător.

Nu tăia frunzele buorilor, pentru că acesta își pregătește rădăcinile pentru următorul an, așa că nu tăia frunzele, ci rupe doar moațele, lăsând frunzele să se alimenteze pentru o nouă înflorire anul viitor.

Se taie frunzele doar când acestea sunt galbene și veștejite. Tufa de bujori se maturizează prea mult și uneori nu înflorește an de an. Începând de la 5 ani, tufele trebuie despărțite și mutate mai la suprafață.

Se fac gropi separate, iar tufa trebuie separată și pusă separat, formând mai multe tufe la suprafață.

Acest lucru te va asigura că bujorul tău va înflori an de an. Rădăcina prea adânc împământată este un motiv pentru care bujorul tău nu înflorește anual.

Dacă planta ta are rădăcinile prea adânc în pământ și lași florile uscate la locul lor, aceasta nu va prospera.

Toți bujorii ofiliți se vor îndepărta cu grijă, iar planta se va concentra pe sănătatea frunzelor și va putea să facă anul viitor bujori mari, sănătoși și frumoși.