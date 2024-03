Ce trebuie să faci cu brazii din curte la început de aprilie. Aşa vor creşte mari într-un timp record

Dacă ai privilegiul de a sta la casă, iar în curtea din spatele casei ai brazi, atunci mai mult ca sigur că știi ce trebuie să faci cu brazii din curte la început de aprilie. Dacă nu, citește mai deaprte și află, iar la final vei vedea cum vr creşte mari într-un timp record.

Cu brazii din curte ai o priveliște și mai frumoasă

Brazii sunt una dintre cele mai valoroase și atractive caracteristici ale oricărui peisaj. Puține cunoștințe despre întreținerea copacilor pot ajuta foarte mult la menținerea lor în stare de sănătate optimă.

În ceea ce privește perioad din an la care ne referim, luna aprilie poate fi o lună deosebit de secetoasă, creând o micro-secetă care poate împiedica dezvoltarea unui copac.

Nu așteptați până la 15 mai, când sistemele de irigare sunt de obicei puse în funcțiune, înainte de a le da copacilor, arbuștilor și plantelor apa de care au nevoie.

Ce trebuie să faci cu brazii din curte la început de aprilie

Când se apropie finalul lunii, spun experții, începeți să udați copacii, arbuștii și plantele atunci când înghețul începe să se retragă. Fiți atenți la momentul în care temperaturile din timpul zilei peste zero grade încep să dubleze temperatura nocturnă sub zero grade, de exemplu, 4 grade în timpul zilei și -2 în timpul nopții.

Acesta este un semn că înghețul este pe cale să dispară și că udarea poate începe. Udați copacii o dată pe săptămână până când începe programul de irigare. Un furtun de grădină furnizează în medie 30 de litri de apă pe minut.

La începutul sezonului, arborii maturi vor avea nevoie de aproximativ 5 minute de udare, arborii noi vor avea nevoie de aproximativ 3 minute, iar arbuștii vor avea nevoie de câteva minute. În același timp, est la fel de important să știi de ce să nu tai tulpinile plantelor din grădină la început de iarnă, dar dacă nu ești sigur, și ai îndoieli, consultaă un specialist certificat.

Dacă faci asta, aşa vor creşte mari într-un timp record

Patul de rădăcini al celor mai mulți arbori este de două-trei ori mai lat decât lățimea coronamentului arborelui, adică ramurile și frunzele care alcătuiesc copacul. Zona ideală de udare se întinde de la puțin înainte de linia de picurare, mai exact la marginea exterioară a frunzelor, până la locul unde se termină de obicei rădăcinile.

Dacă includeți udarea din aprilie în programul anual de întreținere, vă ocupați de una dintre activitățile simple care poate aduce beneficii importante. Plantele sănătoase rezistă mai bine la boli și dăunători, cresc mai puternice și durează mai mult.

Toate acestea sunt mai bune pentru buzunar decât să lăsați copacii, arbuștii și plantele să se descurce singure. În aceeași ordine de idei este bine să știi ce să nu plantezi în curtea ta, nu de alta, dar ai putea avea probleme pe viitor cu brazii sau alți arbori dacă plantezi greșit.

Concluzie

Acum că ai aflat ce trebuie să faci cu brazii din curte la început de aprilie, pregătețte-ți cele necesare, iar când va veni timpul, apucă-te și udă arborii din curtea ta, așa o să ai o priveliște superbă, având în vedere că vor crește mult mai repede, decât în mod obișnuit.