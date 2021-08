Ce trebuia să facă, de fapt, Gianina Corondan. A ajuns în TV din greșeală (exclusiv)

Gianina Corondan a devenit cunoscută prin prisma proiectelor Ora G sau Școala Vedetelor, dar puțini știu că jurnalista a terminat, de fapt, Academia de Studii Economice din București și se pregătea să devină economistă.

Ce trebuia să facă, de fapt, Gianina Corondan

Însă viața ei s-a schimbat radical după terminarea studiilor superioare. Ea a povestit pentru Impact.ro a povestit cum trimitea CV-uri în tinerețe, după ce a ieșit de pe băncile școlii, ca să se angajeze.

”Cred că meseria m-a ales pe mine. Eu am aplicat în paralel și ca economist, dar uite că destinul mi-a oferit altceva. Țin minte că trimiteam CV-uri și pentru un post de redactor sau reporter. Voiam să lucrez în televiziune pe partea de economie, dar uite că Dumnezeu a avut altceva pentru mine”, a declarat Gianina Corondan.

Ea a mai vorbit și despre stilul ei extravagant care a reușit să o facă remarcată ușor de cei din jur:

”Da când eram elevă aveam codițe, dar mai purtam sub sarafan tricou în dungi sau ciorapi în dungi. Într-adevăr, nu aveau toți ciorapi cu dungi, recunosc acest lucru. Nu am avut probleme cu profesorii, la ore, din acest motiv. Plus că mama îmi cumpăra lucruri mai colorate și mai simpatice. Îmi fac acum o socoteală în minte și realizez că am fost îmbrăcată mai mult de ea decât să mă îmbrac eu. La facultate am început eu să aleg, să îmi placă extremele, dar vreau să îți spun că pe atunci nu erau atât de multe magazine și oportunități”, a mai spus aceasta.

Marele regret al Gianinei Corondan

Deși are o viață de succes, are un of, și anume, că nu a reușit să devină mamă. Însă, vedeta de 50 de ani a spus că alinarea ei sufletească este familia sa.

”Eu port o dragostea în suflet și anume pentru familia mea! Toată viața mi-am dorit să fac ce îmi place, televiziunea a fost marea mea dragoste. Eu consider că am o familie și nu sunt singură pe lumea aceasta. Nu am de ce să mă plâng”.

Gianina Corondan a mai mărturisit și faptul că este împăcată cu destinul dat de Dumnezeu: