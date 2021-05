Câți bani câștigă Gianina Corondan la TVR. Suma este mică pentru nivelul ei EXCLUSIV

Gianina Corondan este, după cum se știe, o prezență constantă a Televiziunii Publice, aceasta având mai multe proiecte, de-a lungul anilor.

În prezent, pe Gianina Corondan o vedem la emisiunea ”Vorbește corect!”, de la TVR 1. Deși activează în televiziune de aproape două decenii, vedeta Televiziunii Publice nu beneficiază de un salariu colosal, așa cum ar tinde să creadă unii. Potrivit surselor noastre, Gianina Corondan primește de la TVR un onorariu de 1.000 de euro pe lună.

Deși are vârsta de 50 de ani, Gianina Corondan are același zâmbet pe buze și emană aceeași energie ca întodeauna. Puțini sunt cei care știu că tocmai această veselie a împins-o să aleagă un domeniu în care să-i poată face pe ceilalți să se destindă și să se joace mai mult. S-a apropiat așadar de televiziune, în detrimentul contabilității.

Fire curioasă și creativă, Gianina Corondan a lăsat să transpară aceste atribute în toate proiectele de televiziune în care a fost implicată. Și nu sunt deloc puține la număr.

Gianina Corondan nu se limitează însă numai la televiziune, ci este și organizatoare de evenimente. În paralel, ea a făcut și emisiuni pe YouTube, precum ”Vizită de lucru”. Mai presus de toate însă, peste Gianina Corondan, timpul parcă s-a oprit în loc. Și așa cum o vedeai la ”Ora G” sau ”Școala Vedetelor”, așa o vezi și azi, la 50 de ani. Secretul l-a dezvăluit chiar ea.

„Aşa sunt eu. Nu am astâmpăr, mereu trebuie să găsesc oameni inspiraţionali, să iau interviuri, să fiu în priză, să am noutăţi. Mă joc cu nepoţii mei, copiii fratelui meu mai mic, care lucrează în IT. Sunt doi băieţi de 5 şi 10 ani şi îi mai iau cu mine cu cortul, în excursii. Dar ce să vă zic, mănânc normal, îmi amintesc mereu că echilibrul este normal, la sală mai mergeam înainte de pandemie, acum fac doar acasă sport.

Fac câte 15 minute de mişcare, nu am o rutină, merg cu bicicleta, pe jos, alerg, nu e nici un secret. E şi vorba de gene, de moştenire genetică. Chiar dacă mai iau în greutate câteodată, mai flămânzeam când era cazul. Sunt ca un hopa mitică, schiez, dar mereu iau lecţii sau merg pe derdeluşul de începători, nu sunt expertă”, a declarat Gianina Corondan pentru Click!