Anii trec, dar ea rămâne la fel de tânără și energică. Oare cum reușește? Să fi descoperit secretul tinereții veșnice? Vedeta este într-o formă de invidiat, la cei 50 de ani pe care i-a împlinit la sfârșitul lunii ianuarie. Care este secretul vedetei de televiziune, pe care toate admiratoarele vor să-l descopere. Cum se menține Gianina Corondan la 50 de ani.

Eterna optimistă, mereu cu zâmbetul pe buze, Gianina Corondan arată fabulos la 50 de ani, deși nu i-ai da cu o zi mai departe de 29 de ani. Numele faimoasei blondine este sinonim cu entertainmentul, iar cariera pe care și-a construit-o în lumea showbizului poate confirma acest lucru. Și, totuși, cum se menține Gianina Corondan atât de bine la vârsta de 50 de ani, proaspăt împliniți la sfârșitul lunii ianuarie?

„Aşa sunt eu. Nu am astâmpăr, mereu trebuie să găsesc oameni inspiraţionali, să iau interviuri, să fiu în priză, să am noutăţi. Mă joc cu nepoţii mei, copiii fratelui meu mai mic, care lucrează în IT. Sunt doi băieţi de 5 şi 10 ani şi îi mai iau cu mine cu cortul, în excursii. Dar ce să vă zic, mănânc normal, îmi amintesc mereu că echilibrul este normal, la sală mai mergeam înainte de pandemie, acum fac doar acasă sport. Fac câte 15 minute de mişcare, nu am o rutină, merg cu bicicleta, pe jos, alerg, nu e nici un secret. E şi vorba de gene, de moştenire genetică. Chiar dacă mai iau în greutate câteodată, mai flămânzeam când era cazul. Sunt ca un hopa mitică, schiez, dar mereu iau lecţii sau merg pe derdeluşul de începători, nu sunt expertă”, a declarat Gianina Corondan exclusiv pentru cei de la Click!