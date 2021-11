Ce ține în casă astrologul Mariana Cojocaru. A uimit pe toată lumea VIDEO

Mariana Cojocaru, în vârstă de 53 de ani, a devenit extrem de cunoscută printre români datorită previziunilor despre karma, astrologie și energii. Astrologul s-a decis să își dezvăluie casa, așa că mulți au fost uimiți să vadă ce obiecte neobișnuite se află în propria ei locuință.

Mariana Cojocaru se bucură de atenția românilor, așa că mulți o apreciază pentru fiecare apariție de la televizor. Aceasta și-a dezvăluit locuința, explicând în ce mod a ales locul care i-a devenit casă. Se pare că aceasta a avut un vis cu privire la spațiul în care urma să stea.

Astrologul a povestit că a avut un vis în care i s-a arătat casa, așa că a rămas surprinsă în momentul în care a vizitat locuința. Aceasta a verificat că totul este în regulă și potrivit, așa că nu a stat pe gânduri de două ori și s-a mutat în locul unde stă în zilele noastre.

„Vreau să spun că este un loc cu un marcaj special pentru că eu am visat înainte și locul și casa. Tot! Și când am ajuns aici și am văzut casa, ziceam: ‘Doamne, oare asta o fi?’. Și îmi aminteam în vis că undeva peste câmp, aici era o cruce (…)

Era iarnă, m-am dus eu frumos și când am vazut crucea zic nu mă înșel. Asta e casa și asta va fi casa mea.”, a zis Mariana Cojocaru pentru Antena Stars.