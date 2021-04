Ce zodie este astrologul Mariana Cojocaru. Îi asculți mereu sfaturile, dar nu-i știi semnul zodiacal

Mariana Cojocaru este astrolog de profesie. Ea ar putea să scrie o carte raportat la experiențele de viață pe care le-a acumulat de-a lungul timpului. Iată câteva informații referitoare la ea precum și ce zodie este astrologul Marian Cojocaru.

Mariana Cojocaru a avut o copilărie fericită. Ea s-a născut într-o familie în care mama sa era catolică iar tatăl său era ortodox. Sărbătorile pascale erau mereu o plăcere, cu atât mai mult cu cât Învierea Domnului era sărbătorită de două ori.

După cum afirma chiar ea, potrivit aceleiași surse, Mariana Cojocaru nu a avut un mariaj fericit, cu mai degrabă unul de coșmar. Problemele în viața acesteia au apărut imediat după ce s-a căsătorit, chiar a doua zi după nuntă. Aceasta a fost agresată fizic de soțul ei dar a stat alături de el de dragul fetiței și din cauză că nu a vrut să își supere părinții cu problemele sale. La un moment dat, căsnicia celor doi era doar de formă, ei dormind chiar separat.

”Cu soțul meu m-am căsătorit sub presiune. El era la școala de piloți de aviație de la Boboc. Eu eram în clasa a 12-a. Ne-am căsătorit peste noapte, fără să ne iubim foarte tare. Pe fetiță am născut-o la 21 de ani. Problemele au fost de-a doua zi după nuntă, dar am vrut să-mi văd fata mare. Eu preferam să nu comunic ca să nu mă cert cu el. A fost violent de-a doua zi după nuntă. A rupt cămașa de mire, pentru că a zis că l-am îmbrăcat ca pe un papițoi la nuntă. Pe urmă mi-a fost rușine să le spun părinților de problemele din casă. Relația era una de formă. La un moment dat am fost fiecare cu dormitorul lui.”, este chiar afirmația pe care a făcut-o celebrul astrolog Mariana Cojocaru.