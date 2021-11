Ce temperatură optimă trebuie să ai în toate camerele din casă. Așa o să fie cald peste tot

Iată ce temperatură optimă trebuie să ai în toate camerele din casă. Aparent, temperatura ideală într-o cameră ține de gustul fiecăruia, dar totuși, s-a ajuns la anumite valori unanim acceptate ca fiind valori ideale de temperatură pentru fiecare cameră.

Ce temperatură optimă trebuie să ai în toate camerele din casă

Dacă în timpul verii temperatura ideală în casă este de 20 de grade C, în timpul iernii, temperatura ideală în casă este de 21 de grade C. Iată care sunt temperaturile ideale pentru fiecare cameră:

Living: 20-22°C

Dormitor: 16-19°C

Bucătărie: 18-20°C

Baie: 22-24°C

Hol: 15-18°C

Cămară: 15-18°C

Bibliotecă: 20-22°C

Valorile acestea sunt standard pentru persoanele care sunt acasă și active, dar ar trebui să scadă atunci când locuința este goală sau membrii familiei se pregătesc să doarmă. Aparatele care te ajută să încălzești sau să răcești aerul din încăperi sunt o centrală, un aer condiționat, un ventilator, dar și un aparat de tratat aerul, dacă ai probleme cu umezeala.

Pentru controlul acestora, este indispensabil termostatul, care o să își indice temperatura din casă și astfel o poți ajusta. Atenție însă și la izolația locuinței. Dacă aceasta este făcută prost, niciun termostat din lume nu te va ajuta să obții temperatura constantă a locuinței. Spre exemplu, dacă setezi termostatul la 25 de grade C, dar izolația locuinței este făcută prost, s-ar putea ca locuința să nu ajungă la această temperatură întrucât rata pierderilor de căldură va fi prea mare.

Totodată, ca să economisești bani, setează termostatul la o valoare mai mică atunci când acasă nu este nimeni. Pentru că gradele din fiecare încăpere trebuie să fie diferite, nu uita să îl instalezi în zonele cel mai des folosite.

Temperatura dintr-o casă nelocuită

Într-o casă nelocuită nu există valori ideale de temperatură, însă, cu toate acestea, specialiștii recomandă să fie 10-15 grade C pentru a se menține în condiții bune instalația de conducte din interiorul locuinței. Dacă imobilul este predispus la apariția mucegaiului, sunt indicate chiar valori termice mai mari de 15 grade C.

Trebuie să mai știi că temperatura ambientală este afectată de umiditatea din atmosferă deoarece aerul umed reține căldura mai eficient decât cel uscat. Pentru a se încadra în norme, umezeala interioară trebuie menținută între 30% și 60%. Dacă te întrebi și care este temperatura normală pentru un dormitor, trebuie să știi că atunci când stai în pat, temperatura corpului scade pentru a iniția somnul, astfel că valorile cuprinse între 16-19 grade Celsius vor ajuta la facilitarea somnului. Dar pe timp de zi, temperaturile ideale sunt de 20-22°C.