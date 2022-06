Ce tarif are Sofia Vicoveanca la o nuntă în 2022. Artiștii care primesc cei mai mulți bani, surprize pe listă

Se fac din nou nunți cu sute de invitați, ca odinioară, după doi ani de pandemie. Artiștii din România au programul full de petreceri cu ștaif, mirii și nașii fiind dispuși să ofere sume piperate pentru un recital. Și marea cântăreață de muzică populară Sofia Vicoveanca se numără printre soliștii extrem de solicitați la astfel de evenimente. Se spune că vedeta are un onorariu uriaș, însă, potrivit acesteia, sumele vehiculate sunt exagerate. Realitatea ar fi, de fapt, cu totul alta.

Câți bani cere Sofia Vicoveanca la nunți

Cât câștigă artiștii noștri la nunți? Fac un sac de bani, așa cum se zvonește? Tarifele estimative ale vedetelor au trei zerouri. Printre soliștii cei mai căutați să cânte o horă sau o sârbă se află Sofia Vicoveanca, Vlăduța Lupău și Aurel Tămaș.

„Sofia Vicoveanca poate primi și 1.200 de euro, Clejanii sunt situați undeva la 8.000 euro, Taraful Rutenilor și Carmen Chindriș, la 10.000 de euro, iar Vlăduța Lupău este cotată la 3.000 euro, fiind în topul cântărețelor. La concertele mari, Nicolae Botgros si Tudor Gheorghe se situează la 10.000 de euro, cu formație mare. Soliștii din Ardeal câștigă și 5.000 de euro, e vorba despre Aurel Tamaș, dar el are formație, plus un echipament performant de sonorizare. Lumea în zona aceea e mai bogată, artiștii sunt mai bine plătiți”, au declarat impresari din lumea artistică, pentru Ego.ro.

Interpreta de muzică populară rupe tăcerea

Vedeta din Bucovina infirmă aceste onorarii și spune că tarifele sunt umflate. Potrivit Sofiei Vicoveanca, banii sunt mai puțini față de alte perioade. Cine are nevoie de artistă la nuntă, vorbește cu dânsa în particular. Exclus să aibă un tarif prestabilit, nu este o chestie de fală. Însă, recunoaște că are evenimente tot sezonul.

„Bravo, cine-s ăia cu 1.200-1.500 de euro, pentru o nuntă? Ăștia noi, poate, care au apărut acum din găoace. Nimic nu-i adevărat, mai puțini bani primim. Cine mă invită întreb: „Cât dați dumneavoastră?”, ca să văd în ce pătrățică mă bagă și mai discutăm. Cine are nevoie de mine mă sună și vorbim în particular, nu este o chestie de fală. Probabil sunt și din ăștia care te invită să-și ia partea lor, nici măcar impresari nu sunt, doar pentru că dau un telefon. Am evenimente, vara aceasta, sunt invitată în mai multe locuri”, a explicat solista de muzică populară.

Ajunsă la 80 de ani, Sofia Vicoveanca nu și-a pierdut energia și vitalitatea anilor de debut. De aceea, atmosfera de la nunți este de vis, nuntașii se înghesuie să încingă hora pe ritmurile pieselor sale populare. Marea interpretă se respectă și susține că nu-și păcălește publicul cu înregistrări, ci preferă să cânte live.