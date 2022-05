Ce a pățit Sofia Vicoveanca atunci când a cântat pe scenă cu Ștefan Bănică jr.: ‘Cine m-a pus să vin aici?

Abia acum s-a aflat ce a pățit Sofia Vicoveanca atunci când a cântat pe scenă cu Ștefan Bănică jr, deși întâmplarea a avut loc în urmă cu 10 ani, în timpul unui concert de Crăciun de-al celebrului cântăreț. Ce a speriat-o pe celebra cântăreață, vedeți în articolul de mai jos.

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară. Chiar dacă are o carieră care se întinde pe parcursul a nu mai puțin de 60 ani, Sofia Vicoveanca încă mai are emoții copleșitoare atunci când urcă pe scenă.

Un astfel de moment, din care credea că nu mai are ieșire, a avut loc în urmă cu 10 ani, în timpul unui spectacolul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr, la care fusese invitată. Atunci, uitând-se după cortină în sală și văzând câte priviri sunt atente către scenă, Sofia Vicoveanca a avut un moment de panică.

„M-a sunat pe vară (n.red. Ștefan Bănică Jr.) pentru spectacolul de Crăciun, cum obișnuiește Ștefan să încânte publicul. Sigur, el nu a spus ce surpriză va avea, chiar dacă a fost tras de limbă. Am fost foarte bucuroasă, apoi i-am spus: Eu am înregistrat această piesă (n.red. – cea pentru spectacol), dar nu am cântat-o niciodată… mai ales în fața publicului!

Atunci am vrut să renunț, dar băiatul meu mi-a zis: Mamă, până în iarnă înveți tu piesa. Și a avut dreptate. Am venit, am repetat două zile cu orchestră, cu lume, cu aparatură, cu tot. Înainte de a intra în spectacol m-a pus sfântul să mă uit în sală.