Ce tarif are Adi Minune pentru o singură cântare. Îți cumperi mașină SH de toți banii

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele. De curând, s-a aflat ce tarif percepe acesta pentru o singură cântare. Deși s-a vehiculat în presă că averea sa s-ar ridica la 100 de miloane de euro, manelistul a mărturisit că cea mai mare avere a sa sunt cei trei copii ai săi. Iată câți bani trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei ca Adrian Minune să îți cânte la nuntă sau la un botez!

Ce tarif are Adi Minune pentru o singură cântare

Adi Minune a mărturisit într-un interviu că este o fire cheltuitoare, că nu s-a uitat niciodată la bani, dacă și-a dorit ceva anume. Despre el s-a spus că ar avea o avere impresionantă, estimată la 100 de milioane de euro, bani investiți în mai multe proprietăți: un cartier de vile, un complex de saloane de evenimente și un restaurant, plus terenuri. Despre averea sa, Adrian Minune a spus în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, de la Kanal D, „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„La o sumă inestimabilă, pentru că averea mea sunt cei trei copii (…) Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună Am terenuri, da!”, a mai spus Adrian Minune în emisiunea mai sus menționată.

În ce privește primi în jur de 5000 de euro. Cam cât o mașină la mâna a doua… Întrebat și cât a primit cel mai m, Adrian Minune avea să dezvăluie tot în emisiunea respectivă.

„A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari. Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro”, a spus manelistul.

Despre Adrian Minune

Adrian Minune s-a născut la data de 24 septembrie 1974 în comuna Ștefăneștii de Jos, din județul Ilfov. Pe numele său real, Adrian Simionescu, acesta este un cunoscut artist de manele și muzică lăutărească.

În afară de muzică, Adrian Copilul Minune a jucat și în două filme, Gadjo dilo (1997) și Furia (2002). El a fost consilier local al comunei ilfovene Ștefăneștii de Jos, poziție din care a demisionat pe 20 aprilie 2011. Adrian Minune a povestit că talentul său a fost descoperit de la vârsta de șase ani.