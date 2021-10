Adrian Minune, cadou exorbitant pentru Cati, soția lui. Ce i-a dăruit în văzul tuturor

Adrian Minune i-a făcut un cadou extravagant soției sale, Cati. Manelistul a făcut gestul de față cu toată lumea.

Petrecere mare acasă la Adi Minune. Pe 11 octombrie, soția artistului și-a sărbătorit ziua de naștere. Invitații i-au adus cele mai frumoase buchete de flori, iar soțul ei i-a făcut un cadou de mii de euro.

Cati Simionescu și-a sărbătorit ziua de naștere acasă, alături de familie și prieteni. Chiar dacă și-a făcut ziua acasă, Cati a trecut pin emoții de neuitat, iar asta pentru că sunt din ce în ce mai rare momentele când apucă să se reunească cu toți cei dragi.

Adrian Minune i-a cumpărat soției sale un ceas exclusivist de zeci de mii de euro, pe care i l-a pus la mână de față cu toți invitații.

”Încerc pe cât pot eu de mult, fiecare secundă din viața mea să o fac să fie ca și cum ar fi ultima. Am intrat în 31 de ani de când suntem împreună și astăzi am împlinit vârsta de 45 de ani. Este o viață de om, fetița noastră cea mare are 24, o viață de om, în care noi am putut să facem ceva împreună”, a povestit Cati Simionescu.