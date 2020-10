Ce țară are cel mai puternic pașaport din lume. Surprinzător, România a intrat în top 10

Deşi nu mulţi sunt cei care au habar, există un clasament al celor mai puternice paşapoarte din lume. Acesta are legătură cu libertatea de mişcare dintr-un stat în altul, fără să fie necesară viza. Iată ce ţară se află pe locul 1! România ocupă şi ea un loc fruntaş.

Ţara cu cel mai puternic paşaport din lume, în 2020

Topul a fost creat, pentru prima oară, în anul 2006 şi reprezintă nivelul de mobilitate pe care un cetăţean îl are fără viză şi se iau în considerare 193 de ţări membre ale Organizației Națiunilor Unite. Anul acesta, cel mai puternic paşaport din lume îl are Noua Zeelandă cu un scor de 129 de puncte, scriu cei de la The Independent. Locul second este ocupat de Germania, Austria, Luxemburg, Elveţia, Irlanda, Coreea de Sud, Japonia și Australia, toate având un scor de 128.

Pe locul al treilea sunt Franţa, Finlanda, Suedia, Belgia, Spania şi Italia, acestea obţinând 127 puncte. Norvegia, Islanda, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Danemarca, Lituania şi Canada s-au situat pe locul patru. Ceea ce este cu adevărat interesant este faptul că România se află pe locul 9, împreună cu Bulgaria, cele două obţinând 120 de puncte, în timp ce Statele Unite ale Americii ocupă locul 21. Ultimele locuri sunt adjudecate de Afganistan şi Irak, cu 31 de puncte, acestea fiind precedate de Siria şi Somalia (35 de puncte).

Japonia a scăzut în top

În 2018 şi în 2019, ţara cu cel mai puternic paşaport era Japonia, conform celor de la Henley Passport Index. Mai exact, cetăţenii aveau acces la 191 de state fără să fie necesară viza. În ceea ce priveşte România, în urmă cu un an, românii puteau călători liber în 172 de state, lucru care poziţiona ţara noastră pe locul 17.

Cea mai mare urcare în clasament în ultimii ani a venit din partea Emiratelor Arabe Unite, stat care a ajuns pe locul 18, de pe 47. Cu un pașaport eliberat de Emirate se poate intra în 171 de țări.