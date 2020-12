Ce talent nebănuit are Nicole Cherry. Toți au fost uimiți când au văzut-o în această ipostază

Despre Nicole Cherry ştie toată lumea că este foarte bună în ceea ce face, însă puţini ştiu ce talent nebănuit are. Toţi au fost uimiţi când au auzit ce face artista atunci când nu este pe scenă.

A furat inimile tuturor românilor când era doar o adolescentă, piesa “Memories” şi vocea inconfundabilă aducându-i un succes incredibil. Timpul a trecut, iar Nicole Cherry s-a transformat într-o tânără superbă. Invitată în ediţia de astăzi “Vorbeşte lumea”, cântăreaţa a vorbit despre un talent nebănuit pe care îl are. Adela Popescu şi Cove s-au arătat uimiţi când au aflat ce îi place să facă în timpul liber.

Inspirată de mama sa care este o gospodină extraordinară, Nicole se pricepe de minune la gătit. Să nu vă închipuiţi că aceasta a ales să pregătească numai preparate uşoare. În niciun caz! Cântăreaţa a făcut chiar şi cozonaci.

„Îmi place să gătesc, ultima oară am făcut ciorba de pui. Vreau să fac nişte prăjiturele drăguţe pentru Crăciun. Anul trecut am făcut şi cozonaci şi mi-au ieşit foarte buni. Chiar mă pricep, de la mama am moştenit talentul. Am învăţat multe de la ea”, a povestit acesta, în cadrul emisiunii de la Pro TV.