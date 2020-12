Cum arată Nicole Cherry fără pic de machiaj. Artista a vrut să le arate fanilor

Nicole Cherry a renunțat complet la machiaj. Cântăreața s-a afișat naturală pe rețelele de socializare, semn că se simte bine în pielea ei.

Nicole Cherry s-a pozat fără pic de machiaj.

Mai rar se întâmplă ca un artist să primească încă de la lansare aplauze din toate părție: și de la public, și de la critici, și de la cei care nu ascultă genul respectiv de muzică, dar să îi recunoască talentul și cei care ascultă astfel de muzică. Astfel i s-a întâmplat lui Nicole Cherry în 2013, după ce a lansat piesa ”Memories”. Dar ea făcea muzică de mai de mult.

„Când am început piesa, nu m-am gândit că vreau să fac acest stil de muzică. Piesa era deja de un an în studio și vocea pentru piesa nu a fost găsită. În cele din urmă, eu am fost norocoasă. Și-au dat seama cei din producție că mi se potrivește foarte bine și că ar fi bine să lansăm piesa ca și primul meu single. Mă împac bine cu acest gen de muzică. Îl ascult în viața de zi cu zi și de acum îl studiez, pentru că”, spunea cântăreața într-un interviu pentru ”Observator” din 2013.

„De mică am știut că vreau să fiu cântăreață și o să fac muzică. Trec prin etape minunate și nu pot să spun că mi-aș fi dorit, poate, să mă joc mai mult. Joaca mea a fost să cânt și să evoluez prin muzică. Sunt o adolescentă foarte ambițioasă și plină de viață”, a mai spus vedeta.

De atunci și până acum, fata a urcat în topurile muzicale din România și a impresionat cu fiecare piesă scoasă. Ba chiar, spre uimirea tuturor, între timp, s-a transformat și în femeie. Un alt lucru cu care, de asemenea, a impresionat recent a fost faptul că a postat o imagine cu ea fiind nemachiată. În cadrul unei seri, acasă, cu prietenele, artista a dorit să se simtă confortabil în timp ce gătea. Prin urmare, demachierea a fost primul pas spre relaxare după o zi plină. Fanii cântăreței au observat diferența extrem de mică dintre varianta sa cu machiaj și cea fără.

Biografie

Nicole Cherry, pe numele său real Nicoleta Janina Ghinea, este o cântăreață de muzică raggae și pop, de etnie română-romă. Ea a devenit cunoscută în anul 2013, cu single-ul ”Memories”, lansat la vârsta de 14 ani, cu care a intrat pe posturile de radio din România. Tot atunci a câștigat premiul ”Zu Music Award”, la categoria ”Best Breakthrough Artis”.