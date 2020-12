Ce surpriză a primit Cătălin Botezatu. Lidia Buble l-a uimit total, a rămas fără cuvinte

Lidia Buble este sensibilitatea lui Cătălin Botezatu, lucru afirmat de creatorul de modă cu fiecare ocazie când este menționat numele artistei. Dar dacă până acum elogiile au fost cuprinzătoare, de azi vor trece la un alt nivel, căci solista l-a surprins într-un mod inedit pe criticul vestimentar.

Cătălin Botezatu s-a bucurat de magia sărbătorilor în acest an în compania celor mai dragi persoane din viața sa. Dacă în restul timpului a obișnuit prin apariții controversate la evenimente mondene, cu vreo domnișoară la braț, iubind distracția din cluburile de noapte, de această dată, creatorul de modă a petrecut Crăciunul în liniște.

A avut parte de o masă festivă și a deschis cadouri alături de prieteni și colegi de breaslă. Una dintre surprizele acestui Crăciun a venit din partea Lidiei Buble, care a reușit să-l uimească pe ”Rege”. Artista, alături de surorile sale, au pregătit un colind pentru a-l încânta. Reacția acestuia a fost pe măsură.

Acum ceva vreme, Lidia mărturisea că, în urmă cu zece ani, când era adolescentă, era atât de îndrăgostită de Cătălin Botezatu încât dormea cu poza lui sub pernă. Viața a adus-o pe același palier cu acesta, iar astăzi cei doi sunt și prieteni. „Mereu în inima mea”, a scris creatorul de modă în dreptul unei imagini cu el și Lidia Buble. Prietenește, trebuie menționat, căci între cei doi nu a fost niciodată o relație de dragoste.

„În urmă cu vreo 10 ani eram la Deva; eram o față obișnuită, mergeam la școală, eram la Liceul Sportiv. Am aflat de la colegele mele că în oraș vine Cătălin Botezatu să își lanseze o carte. Când am auzit acest lucru, mi-am zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eram disperată, dormeam cu poză lui sub pernă. Nu știam dacă să merg sau nu la lansare pentru că tatăl meu ne ținea așa puțin din scurt. Știam doar școală, biserica și acasă.

Am reușit să ajung, într-un final, la lansarea cărții lui și țin minte că a ținut un discurs foarte fain. Apoi, la final, toată lumea făcea poze cu el. Eu am rămas ultima, dar nu aveam telefon care să facă și fotografii; el a venit așa drăguț spre mine și m-a întrebat dacă și eu vreau să fac poze cu el, dar i-am spus că nu voi face” ,a declarat Lidia Buble pentru kfetele.ro.