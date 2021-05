Premiu uriaș pentru câștigătorul Românii au Talent sezonul 11. A reușit să plece acasă cu marele trofeu al emisiunii, însă asta nu este tot. A câștigat și o sumă impresionantă de bani.

Ce sumă de bani a primit Ana Maria Mărgean, după ce a câștigat sezonul 11 al emisiunii Românii au talent

La doar 11 ani, Ana Maria Mărgean a reușit să cucerească inimile tuturor. I-a impresionat pe jurați, dar și pe cei de acasă, care au votat-o masiv. Micuța ventriloc a făcut senzație în sezonul 11 cu numărul ei. Ea a venit cu două păpuși și a reușit să cânte cu trei voci diferite.

Momentul a fost unul cu adevărat uimitor, care i-a convins pe cei de acasă să îl voteze în număr foarte mare. Fetița a fost extrem de surprinsă și emoționată să afle că a câștigat Românii au Talent.

Încercând să își găsească cuvintele, ea a reușit doar să mulțumească oamenilor de acasă și Andrei, cea care i-a oferit Golden Buzz-ul care a trimis-o în semifinale.

„În primul rând vreau să îi mulțumesc Andrei, că a apăsat Golden Buzz-ul și am ajuns în finală. Le mulțumesc oamenilor care m-au votat, profesorilor de canto și ventrilocie, dar și familiei”, a spus Ana Maria Mărgean, când a aflat că a câștigat Românii au Talent sezonul 11.

La doar 11 ani a reușit să câștige 120.000 de euro, premiul cel mare la Românii au Talent. Totul a fost posibil c multă muncă și pasiune. Micuța Ana Maria Mărgean a avut mare priză la public, așa că oamenii au votat-o, iar ea este cea care a plecat acasă vineri seara cu 120.000 de euro și cu marele trofeu al emisiunii.

Micuța ventriloc este pasionată de această artă de acum doi ani. În timpul carantinei, a început să își exerseze talentul, combinându-l cu muzica. Așa a ieșit un număr cu totul spectaculos, care i-a adus faimă și premiul cel mare.

„Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizzie. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, spunea micuța când a ajuns în fața juraților.

În plus, părinții ei au văzut că este talentată, așa că inițial au înscris-o la canto.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, a spus câștigătoarea Românii au talent.

Ce au spus jurații despre micuța ventriloc

Jurații s-au arătat încântați de numărul fetiței încă de când au văzut-o pentru prima oară pe scenă. Ce-i drept, numărul ei a fost printre cele mai originale și frumoase.