Românii au talent. Cine este Ana Maria Mărgean, marea câștigătoare a sezonului 11

A fost o seară plină de emoții și suspans, mai ales pentru cei 11 finaliști. Cu toate acestea, unul singur a ieșit învingător și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 120.000 de euro. Este vorba despre Ana Maria Mărgean, micuța ventriloc și cea care a impresionat juriul și publicul.

Iată clasamentul din finala Românii au Talent sezonul 11:

Locul 11 Duo Turkeev

Locul 10 Narcisa Ungureanu

Locul 9 MagitotLocul 8 Daria Batschi Beleca

Locul 7 Remi Martin

Locul 6 Dean Bowman

Locul 5 Rareș Trufea

Locul 4 Filip Cioc

Locul 3 Art of Robots și un premiu de 10.000 de euro. Tot ei au câștigat și premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro

Locul 2 GIM și un premiu de 20.000 de euro

Locul 1 Ana Maria Mărgean, marele premiu de 120.000 de euro și trofeul Românii au Talent.

Și-a descoperit pasiunea pentru muzică la cinci ani și studiază pian. Are 11 ani și un talent extrem de special. Este ventriloc și a venit la Românii au Talent cu păpușa Lizzie.

Vineri seara a fost încărcată cu trăiri intense la Românii au Talent. După 11 performanțe care au uimit publicul, sezonul 11 a ajuns la final și a fost desemnat marele câștigător.

„Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat.

Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizzie. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, spunea micuța când a ajuns în fața juraților.