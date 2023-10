Ce studii trebuie să ai ca să devii învățător. Proiectul de lege care va schimba sistemul educațional

Într-o mișcare menită să îmbunătățească calitatea educației în România, ministrul Educației, Ligia Deca, a propus un proiect de lege care ar aduce schimbări semnificative în ceea ce privește pregătirea învățătorilor preuniversitari. Dacă proiectul va fi adoptat, acesta va aduce o transformare esențială în sistemul educațional, mai ales în ceea ce privește pregătirea și cariera profesorilor de ciclu primar.

Unul dintre punctele-cheie ale proiectului este intenția de a ridica nivelul de pregătire al învățătorilor. Conform acestuia, absolvenții de liceu pedagogic nu vor mai putea preda la catedră decât în calitate de suplinitori debutanți.

Această schimbare ar fi un pas mare pentru că cei care își asumă responsabilitatea de a forma generații de elevi vor fi mai bine pregătiți din punct de vedere academic.

Pentru a putea fi titularizați în sistem, învățătorii ar trebui să parcurgă un traseu educațional mai riguros. Asta înseamnă că ei vor trebui să absolve o facultate de profil și să obțină o licență. Cu alte cuvinte, pentru a deveni titulari, candidații vor trebui să parcurgă un traseu academic care să le ofere competențe mai profunde în domeniul pedagogiei.

Un aspect interesant al proiectului de lege este diferența între cerințele pentru învățători și educatori. Conform proiectului, educatorii își vor putea continua activitatea ca și până acum, având doar liceul pedagogic absolvit și bacalaureatul luat. Conform proiectului, învățătorii vor trebui să aibă un nivel de pregătire academică mai înalt decât educatorii.

Această diferențiere ar putea avea impact asupra modului în care sunt distribuite responsabilitățile în sistemul de învățământ preuniversitar.

În timp ce învățătorii vor avea o pregătire academică mai profundă și ar putea preda o gamă mai largă de materii, educatorii vor rămâne specializați în ciclul preșcolar și în activități specifice acestei etape.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a subliniat necesitatea acestor schimbări, evidențiind faptul că România este singura țară din Uniunea Europeană în care cineva poate deveni învățător pentru ciclul primar doar cu liceul pedagogic.

Ea a vorbit și despre masteratele didactice. Noul proiect de lege a învățământului preuniversitar prevede modificări și în ceea ce privește nivelul masteratelor didactice, care sunt necesare pentru ca profesorii să predea la catedră.

Ele există și astăzi, însă într-o formă diferită. Noul masterat didactic are durată de un an și e compus din 80% activitate practică.

”Mai precis, toată lumea a spus că în plus față de ce se învață la modulul psihopedagogic este nevoie de o experiență și de o expunere a viitorilor profesori la clasă. Și atunci, am gândit acest masterat didactic care este de un an dacă ai făcut modulul și de un an și jumătate, dacă nu l-ai făcut. 80% din creditele de studiu și din timpul alocat este dedicat activităților la clasă. restul de 20% este parte teoretică, pe care o aplici la clasă”, a subliniat ministrul.