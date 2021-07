Ce studii are Vlăduța Lupău, de fapt. O să rămâi uluit

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică de populară și de petrecere, cu milioane de fani în țară. Puțini știu însă ce studii are, de fapt, artista.

Vlăduța Lupău, tânăra artistă, este, de fapt, medic veterinar la bază. A avut chiar și cabinet veterinar, însă muzica a fost mai puternică și a ales acest drum, pe care a pășit încă de la patru ani. Se pare că talentul pentru cântat i s-a transmis de la bunicul ei care cânta la nunți, prin Maramureș.

“Eu am terminat Facultatea de Medicină Veterinară acum 5 ani. Am rămas la Doctorat, îmi pare rău că am lăsat acest domeniu deoparte, îmi plăcea mult. Dar succesul venit odată cu muzica m-a făcut să las deoparte cabinetul. Nu cred că voi mai face vreodată asta.

Dar şi mama şi fratele sunt medici veterinari. Tata are fermă, eu am câine, dar din ăla mare, de ţinut în curte. Părinţii mei, bunicii mei, nu au fost prea încântaţi de faptul că am ales muzica. Nu au crezut că o să am atât de mult succes. A fost o şansă, Dumnezeu a vrut să fie aşa! Oamenii de acasă mă ţin în priză, sunt o norocoasă. Bunicul meu canta mereu la nunţi, în Maramureş. Eu sunt singurul membru al familiei aşa de talentat.

Prima experienţă legată de muzică a fost la 4 ani, de ziua mamei. Am urcat pe scenă şi când a trebuit să cânt am fugit. Se uitau toţi la mine, aveam nişte emoţii. Mult timp am avut această problemă”, a povestit Vlăduța Lupău, la Vorbeşte Lumea.