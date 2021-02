Nici nu au apucat să se bucure cum trebuie de ziua soțului ei, că a trebuit să se preocupe de această problemă. Ce a făcut Vlăduța Lupău în vacanța din Maldive. A fost prioritate zero, urgență majoră. Ce le-a spus artista fanilor săi.

Dragostea plutește în aerul din jurului cuplului format din Vlăduța Lupău și Adi Rus. Frumoasa artistă și fotbalistul au profitat de ocazie și au dat o fugă până în exoticul Maldive pentru a sărbători ziua de naștere a lui Adrian Rus. Veșnic îndrăgostiți, Vlăduța Lupău și partenerul ei de viață se iubesc la fel de mult ca în prima zi iar pentru ei fiecare vacanță petrecută în doi este ca o a doua lună de miere.

Cu toate acestea, se pare că Vlăduța Lupău a avut motive serioase de îngrijorare în timpul vacanței lor. Artista a fost îngrijorată că ea și soțul ei ar fi putut contacta coronaivirusul pentru a doua oară. În luna octombrie 2020, cântăreața de muzică populară își anunța fanii din mediul online că a fost diagnosticată pozitiv cu virusul COVID-19.

„Dragii mei… vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa. Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare”, spunea la acea vreme celebra Vlăduța Lupău pe Facebook.