Ce studii are Deea Maxer. Din ce face bani acum fosta soție a lui Dinu Maxer

Deea Maxer, fosta soție a lui Dinu Maxer, a intrat recent în atenția presei, după anunțul despre destrămarea cuplului, după 18 ani de relație. Dar puțini știu ce studii are Deea Maxer și din ce face bani.

Ce studii are Deea Maxer

Andreea Maxer are 33 de ani și a fost dansatoare și cântăreață. S-a născut pe 16 februarie 1990, la București.

A urmat cursurile Facultății de Jurnalism, dar nu a vrut să profeseze în domeniu jurnalismului.

În schimb, a încercat o carieră în muzică. A cântat în trupa Ispita, formată în 2005 și a încercat mai târziu o carieră solo, când trupa s-a destrămat.

Nu a avut prea mult succes. A început apoi să danseze. Susținea show-uri de dans oriental, însă activitatea a fost lăsată în urmă odată ce au apărut copiii.

Relația cu Dinu Maxer

L-a cunoscut pe Dinu Maxer pe vremea când avea 15 ani. A declarat că a fost primul și singurul bărbat din viața ei, luând exemplul mamei sale.

Cei doi au ținut relația secretă pentru câțiva ani. Și-au făcut publică relația când Deea a împlinit 18 ani.

Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 14 ani, în 2009 și au împreună doi copii: Andreas și Maysa.

Diferența de vârstă dintre cei doi este de 16 ani și dacă la început nu a fost un impediment, se pare că acest aspect a devenit o problemă în ultima perioadă. Cei doi au anunțat că au divorțat, însă păstrează o relație decentă pentru copii.

„Deea avea 15 ani și eu aveam 31 de ani atunci. Am demonstrat că nu contează diferența de vârstă și nici la câți ani începi o relație. Ea termina clasa a 9-a atunci. M-am gândit atunci dacă îmi place atât de mult de ea sau nu. Mi-am dat seama că vor fi multe săgeți ațintite spre mine.”, a povestit Dinu Maxer.

Înainte de relația cu Deea, Dinu Maxer a fost cuplat cu Nicoleta Luciu. S-au despărțit pentru că Nicoleta își dorea copii, iar cântărețul nu era încă pregătit pentru o familie.

După 18 ani de relație, cei doi au decis să pună punct căsnicie. Totuși, Deea și-a cumpărat un apartament în același bloc în care locuiește familia, astfel încât să își poată crește copiii alături de Dinu, în continuare.

„Am decis sã ne încheiem casatoria dupa 18 ani de relatie plini de iubire, fidelitate, respect si muncã depusã cot la cot in tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscatori pentru aceasta cãlãtorie in care am fost pe rând, piloti! Multumesc, @dinumaxer!”, a fost mesajul transmis de vedetă.

Din ce face bani acum fosta soție a lui Dinu Maxer

Deea Maxer nu a profesat în presă sau jurnalism, așa cum se aștepta după ce a terminat Facultatea de Jurnalism.

În schimb, aceasta s-a îndreptat către un MLM (Marketingul pe mai multe niveluri -MLM- sau marketingul în rețea este reprezentat de persoane care vând produse către public – adesea prin intermediul vânzărilor directe. Ideea principală din spatele strategiei MLM este de a promova un număr maxim de distribuitori pentru produsul respectiv și de a crește exponențial forța de vânzare).

Aceasta este reprezentantă de vânzări de cosmetice și produse de machiaj. Datoria ei este să vândă cât mai mult, dar și să coopteze noi persoane în echipa ei, de pe urma cărora încasează bani în plus.

Venituri de până la 3.000 de euro pe lună

Vedeta a explicat cum funcționează un MLM. Pe scurt, vinde produse cosmetice și convinge alte persoane să devină reprezentanți și să vândă la rândul lor.

” Ce fac eu aici? Fac marketing online, deci practic lucrez în domeniul MLM, multi level marketing, am început ca și consultant al companiei și, într-o lună de zile am atins un record pe țară. În nicio lună de zile am ajuns manager în cadrul companiei. Mi-am dat seama că prin această companie și prin sistemul de multi level marketing pot ajuta femei care au rămas în această perioadă fără loc de muncă, mămici care sunt casnice, care au nevoie de un venit suplimentar și nu au studii în domeniu, nu au bani pentru a se specializa într-o școală”, a spus ea.

Vedeta a explicat că persoanele pe care le cooptează în echipa ei au parte de training și le învață ce trebuie să facă. Deea își ia un comision de pe urma lor, așa că este în interesul ei să aibă o echipă cât mai mare, care să vândă cât mai mult.

Inclusiv Dinu Maxer face parte din echipa ei, deși nu reușește să facă atât de mulți bani pe cât fosta lui soție.

Dar Deea nu vinde doar produse cosmetice, ci și detergenți sau produse de curățenie.

„M-am hotărât să le ofer sprijinul meu și le învăț pas cu pas cum să facă ce am făcut eu și alte sute de fete din toată țară, care activează în astfel de companii. Așadar mi-am format o echipa, fac recrutări, am deja o echipă foarte frumoasă de fete din toate orașele țării cu care lucrez. Multe dintre ele și-au luat deja primele salarii, fiind sprijinite de mine, fiind în grupul meu de activare și le ajut să atingă nivele cât mai mari în companie, alături de mine, încât să câștigam un venit”.

Ea a declarat că în luna decembrie a anului trecut a reușit să obțină 1000 de euro, iar în luna ianuarie a făcut 3000 de euro.

Și Dinu Maxer a vorbit despre venitul suplimentar al familiei sale.

„Ca o retrospectivă a anului 2022, am excelat, în special Deea, pe partea de business, unde evident a ajutat foarte mult și imaginea noastră publică. Noi ocupăm, și eu și Deea, postul de director de marketing în cadrul companiei turcești, care se ocupă cu produse de make-up, curățenie și wellness. În rest, pe plan profesional, în afară de câteva concerte și piesele pe care le produc, nu am avut mari realizări ”, a declarat Dinu Maxer.

Divorțul dintre Dinu și Deea Maxer

Cei doi au făcut anunțul că au divorțat pe 28 martie 2023. Totuși, ruptura se produsese cu mai mult timp în urmă.

Dinu Maxer a vorbit despre motivele divorțului, așa cum le-a perceput el.

Se pare că lipsa de activitate și de ambiție pe plan profesional din partea lui Dinu Maxer ar fi fost o problema pentru Deea.

„La ea s-a umplut paharul! Eu am avut mult proiecte ratate! Ea avea frustrări față de mine. Ea, în schimb, a evoluat senzațional ca PR. Ea a simțit că mă lasă în urmă, așa cred.Eu nu m-am îmbogățit, dar am trăit bine. Ea s-a simțit îngrădită de limitele pe care eu le-am fixat în viață!’, a spus Dinu.

Artistul a spus că totul s-a încheiat când a venit pe lume fetița lor, Maysa. Lucrurile nu mai erau în armonie de mult și la o discuție serioasă, cei doi au recunoscut că nu mai e vorba despre iubire.

Cei doi au discutat cu privire la copii și partaj. Băiatul va rămâne la Dinu, iar fetița va sta cu Deea. Dar vedeta și-a cumpărat un apartament chiar în blocul în care a locuit cu familia ei.

„Noi avem tutelă comună. Când a venit autoritatea tutelară la noi, ei voiau să dea copiii la mamă.Dar când au văzut apartamentele, au zis că putem împărți copiii. Ieri, după ce am semnat actele, am fost împreună la clinică. Aseară m-a chemat la ea acasă și am mâncat împreună, toți patru. Am făcut partajul, am băgat divorțul, ea a cumpărat un apartament pe aceeași scară, în același bloc”, a spus Dinu.

Cei doi au rămas în relații bune și au de gând să își crească copiii împreună. Deea s-a ferit de apariții publice de la anunțul divorțului, însă Dinu a oferit mai multe interviuri în care a vorbit deschis despre fosta relație.