Nicoleta Luciu şi Dinu Maxer, povestea de iubire de care puţini îşi mai amintesc. De ce s-ar fi despărţit, de fapt, cei doi

Puțini își amintesc astăzi de o poveste de iubire ce a făcut furori în showbiz-ul românesc. Nicoleta Luciu și Dinu Maxer au format unul dintre cele mai urmărite și admirate cupluri din România. Au fost împreună aproape un deceniu, însă au decis să pună punct relației și să pornească pe drumuri separate. De ce s-ar fi despărţit, de fapt, cei doi. Mulți se așteptau să îi vadă în fața altarului.

Erau tineri, frumoși, celebri și se iubeau nebunește. La începutul anilor 2000, Nicoleta Luciu și Dinu Maxer formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc.

Cei doi erau împreună de aproape opt ani. Când admiratorii lor se așteptau să îi vadă în fața altarului, au avut parte de o surpriză de zile mari, vedetele anunțând finalul relației.

Se întâmpla în anul 2005. În ciuda întrebărilor cu care au fost asaltați, motivul despărțirii a rămas multă vreme un mister. Răspunsul a venit ani mai târziu, în 2009, când bruneta a dezvăluit de ce a decis să pună punct poveștii de iubire. Potrivit acesteia, Maxer era un bărbat foarte gelos.

Dinu Maxer a recunoscut că era gelos și că nu a putut să accepte decizia Nicoletei de a juca în telenovele. În plus, a mărturisit că nu își dorea să se căsătorească.

O dezvăluire șocantă făcută de Nuțu Cămătaru a scos la lumină un episod neștiut din viața brunetei:

„N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansează la „Surprize, Surprize!”, pentru Andreea Marin, și multe altele! (…)

Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, povestea Nuțu Cămătaru, în trecut, pentru ziarul Averea.