Dinu Maxer, primele declaraţii despre presupusa infidelitate a Deei. Ce a dus, de fapt, la divorţ: „Ea a plecat de acasă”

Deea și Dinu Maxer păreau că se bucură de dintre cele mai frumoase căsnicii din showbiz-ul românesc, fapt pentru care anunțul divorțului a șocat pe toată lumea. Iată că, după 14 ani de căsnicie și 18 ani de relație cei doi au decis că este mai bine ca fiecare să o ia pe drumul său. Care să fi fost, însă, motivul real al despărțirii. Infidelitatea Deei? Ce spune artistul despre acest lucru.

Vreme de 18 ani, Deea și Dinu Maxer au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Astfel că, anunțul postat marți, 28 martie, în social media de cei doi privind divorțul a fost un șoc pentru toți cei care îi admirau și îndrăgeau.

Deși păreau că au o căsnicie perfectă, iată că aceștia au ajuns în punctul în care au decis că cel mai bine este ca fiecare să o ia pe drumul său. Desigur, comentariile nu au întârziat să apară, astfel, că Deea a fost acuzată că a renunțat la căsnicie pentru un alt bărbat.

Deși trec printr-o perioadă grea, iar subiectul este unul sensibil, Dinu Maxer a decis să iasă public și să dea cărțile pe față. Vedeta a primit numeroase comentarii în mediul online după ce s-a aflat de divorț, motiv pentru care a ținut să infirme zvonurile care circulă.

Spune că nu se pune problema de o a treia persoană între el și mama copiilor săi, fiind fideli unul altuia până la final.

„Până în momentul divorțului nimeni, nici o ea pentru mine, sau el pentru Deea, nu au intervenit, astfel încât să ne despartă, nu a existat o a treia persoană. Eu nu am o prietenă, ea nu are prieten. Suntem amândoi singuri. (…)

În continuare, bărbatul a spus că a sperat până în ultima clipă că se vor împăca, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Problemele de cuplu se pare că au început în urmă cu mai mult timp, atunci când a venit pe lume fiica lor.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea(…)

La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (…)”, a declarat Dinu Maxer în emisiunea lui Cristi Brancu.