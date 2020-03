Ce studii are, de fapt, Mihai Petre. Puțini se așteptau la asta de la juratul Românii au Talent

Mihai Petre este unul dintre cei mai buni și mai cunoscuți dansatori din țară, remarcându-se și peste hotare cu performanțele sale. De asemenea, este în juriu la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV, însă puțini știu ce studii are acesta.

Ce studii are, de fapt, Mihai Petre

Mihai Petre și soția lui, Elwira, s-au remarcat în dans, atât în România, cât și peste hotare, iar acest lucru este cunoscut de toată lumea. Ceea ce nu știu însă mulți este ce studii are, de fapt, Mihai Petre. Ei bine, juratul de la Românii au talent a absolvit Facultatea de Științe Politice din București și SNSPA.

Arbitru al Federației Mondiale de Dans Sportiv

Mai mult, Mihai Petre s-a făcut remarcat și în telenovele, la postul de televiziune Acasa TV, în urmă cu ceva timp. Astfel că, pe lângă dansator, Mihai Petre și-a etalat și talentul actoricesc. Juratul de la Pro Tv a devenit și arbitru al Federației Mondiale de Dans Sportiv, lucru care l-a făcut extrem de mândru de activitatea lui.

„Este un pas în plus în cariera mea. Criteriile de selecţie sunt simple: trebuie să fii arbitru de cea mai înaltă categorie la tine în ţară și să ai un CV care să îţi ateste experienţa în dans, plus încă câteva teste. Imediat după ce am primit confirmarea că am devenit arbitru al Federaţiei Internaţionale, am primit şi propunerea de a juriza două competiţii în Polonia şi Norvegia”, a menționat Mihai Petre în presă, la momentul respectiv.

Mihai Petre s-a născut la data de 28 martie 1978, în București. Este un dansator și actor român, care s-a făcut remarcat ca jurat în emisiunea ”Dansez pentru tine”.

Mihai Petre a început dansul sportiv la insistențele mamei sale, dar înainte de a se apuca de dans făcea karate. Un timp a practicat cele două sporturi în paralel, dedicându-se apoi dansului în exclusivitate, fapt care s-a dovedit a fi o alegere bună, dat fiind faptul că a devenit campion național la dans sportiv, la numai 14 ani.