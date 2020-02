Românii au Talent: Mihai Petre, uluit de coregrafia unor… jucători de baschet. Reacția deplasată a lui Florin Călinescu

Românii au talent sezonul 10 este plin de talente. În ediția cu numărul trei a adus pe scenă o trupă din Ungaria, numită Face Team, formată din baschetbaliști cu vârste între 19 și 32 de ani. Aceștia i-au încântat pe jurați cu supercoregrafia pe care a apreciat-o în primul rând Mihai Petre. ”Magie, frate”, a spus Andi Moisescu, la primele coșuri date precum faimoasa trupă de baschet-show, Harlem.

Românii au Talent: Mihai Petre, uluit de coregrafia unor… jucători de baschet

Pe melodii vibrante, cei șase sportivi, transformați însă în adevărate personaje de show, și-au continuat prezentarea într-un mod impecabil. Însă unul a ratat, iar Andi l-a taxat… ”Băi, n-au băgat-o la final. Nu e bine…”, iar publicul a râs cu poftă. Comentarii a făcut maestrul Călinescu: ”Să-ți dau un exemplu din cartea mea, cum s-o bagi din prima!” Mihai Petre a apreciat felul în care băieții s-au prezentat. ”M-a uimit supercoregrafia pe care ați avut-o, în primul rând. Aveți și umor, sunteți și niște dansatori foarte buni…”, a spus Mihai Petre.

#un10perfect

În acest an, emisiunea ”Românii au talent” aduce #un10perfect. Cea mai iubită emisiune de divertisment a revenit pe micile ecrane din data de 7 februarie 2020. Și în acest an, românii au parte, după câte se vede, de momente neașteptate, de talente nemaivăzute și de golden buzz-uri memorabile. Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre și Florin Călinescu sun mai pregătiți ca oricând să fie uimiți de diversitatea reprezentațiilor , iar Smiley și Pavel Bartoș sunt, ca de fiecare dată, în culise, unde îi susțin pe concurenți. Regulamentul show-ului, spune că în acest an aniversar, fiecare jurat și cei doi prezentatori vor avea dreptul de a apăsa de două ori golden buzz-ul pentru momentele care reușesc să îi impresioneze și să îi convingă că merită să ajungă în semifinale. Se știe că cei mai buni zece concurenți vor fi recompensați pentru performanțele lor incredibile cu un loc asigurat în semifinalele emisiunii. Smiley și Pavel Bartoș sunt convinși că cei de acasă au un spectacol de nota 10.

”Este un sezon spectaculos cu numere noi și foarte neobișnuite. Ne mirăm cum de vin încontinuu atâtea talente. Anul acesta au venit mai multe ca oricând. Chiar și zece golden buzz-uri au fost prea puține”, au declarat cei doi.