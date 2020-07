Ce studii are, de fapt, Cătălin Botezatu. A fost manechin din adolescență, dar ce școală a terminat

Cătălin Botezatu a demonstrat încă de mic că este atras de modă, lucru observat de familia lui pe la vârsta de 15 ani. Astfel, la 22 de ani Cătălin Botezatu devenea model în cadrul celebrei case de modă Venus, condusă de Zina Dumitrescu.

Ce studii are Cătălin Botezatu. A fost manechin din adolescență, dar ce școală a terminat

Designerul Cătălin Botezatu s-a nascut pe 3 noiembrie 1966, in Alexandria. Copilaria sa a fost foarte simpla, iar pe vremea când împlinea 15 ani familia vedetei observa ca acesta are aptitudini către domeniul modei.

Astfel, la 22 de ani, Cătălin Botezatul a devenit fotomodel pentru renumita casă de modă Venus. la nici un an de la debutul în lumea modei, Cătălin Botezatu a primit premiul pentru Cel mai bun manechin al anului în Europa. Premiul l-a primit în Frankfurt, Germania, în anul 1985.

În 1986 Cătălin Botezatu a intrat la Institutul European de Modă

Astfel, în anul 1986, Cătălin Botezatu a început cursurile Institutului European de Modă. Designerul de astăzi a ales atunci orașul Milano pentru a intra cât mai adânc în tainele modei. Acolo, Cătălin Botezatu a avut șansa să fie ales de către Gianni Versace să lucreze câteva luni în atelierele sale de modă.

Acela a fost momentul în care designerul român a intrat în lumea mare a modei. De atunci succesele s-au ținut lanț, iar Cătălin Botezatu și-a făcut un nume chiar și în lumea internațională a modei cu creațiile sale deosebite. Asta a fost posibil datorită muncii asidue, depusă aproape non-stop.

Cătălin Botezatu muncește aproape non-stop

„Viața mea de dincolo de reflectoare nu există, pentru că din 24 de ore, 20 de ore le muncesc. Am înțeles că nu poți să ai și una și cealaltă, adică și o viață personală, asta înseamnă și fericire, și succes. Am ales succesul, am ales cariera, sunt un carierist și atunci m-am sacrificat. Și nu de alta, dar pentru mine noțiunea de fericire rămâne o noțiune de dicționar.

Este efemeră, este trecătoare, este un lucru de moment, de stare, pe care o regăsești din când în când, te regăsești în ea din când în când. Aș fi ipocrit să spun că am fost fericit de-a lungul anilor așa linear, nu. Am avut doar momente. Chiar dacă pare că pot avea pe orice și pe oricine, nu e chiar așa. Trecând anii, devii mai selectiv, devii mai profund și atunci pretențiile cresc” a mărturisit Cătălin Botezatu.