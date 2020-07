Cătălin Botezatu, dezvăluiri intime. De ce a fost Bianca Drăgușanu ultima femeie din viața lui

În urmă cu aproximativ 7 ani, în presa mondenă se scria mult despre cuplul Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu, ba mai mult, la un moment dat se zvonea că cei doir ar putea să se căsătorească. Dar cum planurile de acasă nu se pupă cu cele din târg, nici relația dintre cei doi nu a fost una de deurată, cât despre căsătorie, ce să mai vorbim.

Fiind persoană publică, Cătălin și-a asumat acest rol, de-a lungul timpului, iar viața personală i-a fost adesea comentată, atât în presa scrisă tabloidă, cât și pe micul ecran. Unul din cele mai discutate episoade din viața creatorului de modă, a fost și relația cu Bianca Drăgușanu. Recent, într-un interviu, Cătălin a povestit despre relața sa amoroasă, cu Bianca, dar și că are regrete pentru că nu a acordat foarte mult credit persoanei iubite, dar și-a dat seama că nu a meritat.

”Mă onorează faptul că mă plac și femeile, și bărbații, dar există o barieră pe care nu am depășit-o complet. Că am făcut tot felul de prostii din punct de vedere sexual…. Dar nu am făcut atât de multe. Am primit complimente de la bărbați, că arăt bine… E normal în secolul XXI. Primesc în proporție de 70% poze și propuneri de la femei și 30%, restul.”, a declarat Cătălin Botezatu.