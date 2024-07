Ce studii are Cristian Popescu Piedone. A abandonat liceul și s-a angajat ca spălător de vase. La ce vârstă a luat Bacalaureatul

Cristian Piedone a fost primar al Sectorului 4 timp de 7 ani și jumătate, iar în prezent este primarul sectorului 5 și candidat la Primăria Generală. Totodată, el a anunțat recent că susține candidatul PSD-PNL la Sectorul 2, spre surprinderea tuturor. De asemenea, el și-a desemnat fiul, actual deputat PSD, candidat la Primăria Sectorului 5. A fost condamnat la închisoare și a fost în centrul multor controverse și scandaluri, în special legate de tragedia Colectiv. Cu toate acestea, puțini știu ce studii are Cristian Popescu Piedone și la ce vârstă și-a luat diploma de Bacalaureat.

Cristian Popescu Piedone și-a anunțat candidatura la Primăria Generală. Edilul are planuri mari în cariera politică, asta deși a declarat că se va retrage din viața publică.

După ce a fost condamnat și închis, Piedone s-a reîntors cu forțe proaspete după un an și o lună, lăsând în urmă promisiunile.

„Asta a fost înainte de pușcărie. Între timp, m-am întors pentru oamenii mulți pe care nu are cine să-i reprezinte. Sunteți mulți care aruncați cu lături în mine. Am plecat din stradă, nu se ia nimeni de nimeni, am puterea vocii”, a declarat el recent.