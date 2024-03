Predicţiile caselor de pariuri pentru următorul edil al Bucureştiului. Cine este favorit la Primăria Capitalei, e mare surpriză

Cursa electorală pentru Primăria Capitalei se anunță a fi una dură! Casele de pariuri deja au indicat favoritul, iar bătălia pentru fotoliul de primar al Capitalei devine tot mai tensionată. Sondajele apărute în mediul online sunt o mare surpriză în ceea ce privește câștigătorul! Cine ar fi favorit la Primăria Capitalei?

2024 este an electoral, așa că bucureștenii își vor alege și edilul la Primăria Capitalei pe data de 9 iunie! Miza este una mare, iar casele de pariuri din România au stabilit deja cotele pentru fotoliul de primar al Bucureștiului.

Astfel, conform datelor furnizate de casele de pariuri, Nicușor Dan, actualul primar general al Capitalei, este considerat favorit, având o cotă de 1,90.

Cristian Popescu Piedone, primarul actual al Sectorului 5, ocupă locul al doilea la topul caselor de pariuri, cu 2,30. Cătălin Cîrstoiu, alesul celor din alianța PNL-PSD, și Mihai Enache de la AUR, s-ar afla pe locurile 3 și 4.

Nicușor Dan este în prezent edilul Capitalei, iar printre cele mai importante realizări ale administrației sale se numără schimbarea a peste 100 de km de conducte de termoficare, scoaterea Primăriei din faliment, dar și modernizarea a 20 de locuri de joacă și sport, conform declarațiilor sale.

„Am oprit mafia imobiliară. Justiția ne-a dat dreptate de sute de ori. Planificăm Bucureștiul ca pe un oraș european- pe baze legale. Am întărit comunitatea prin programul cultural „Străzi deschise” la care au participat 2 milioane de bucureșteni”, a mai dezvăluit edilul.

Cristian Popescu s-a născut în 1963 și este absolvent a două facultăți, prima la Universitatea din Petroșani, la Facultatea de Științe Economice, și ulterior devine și absolvent al Facultății de Drept cu un master în Dreptul Penal. Este căsătorit și are doi copii, o fată și un băiat, Vlad, care în prezent este deputat PSD.

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD şi PNL la Primăria Capitalei, are 50 de ani, este medic ortoped, manager al Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) și șef al Secției Ortopedie-Traumatologie I a SUUB. El este și decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității ”Carol Davila” din Capitală.

„Sunt medic, profesor universitar. Nu sunt om politic. Până astăzi nu am avut o carieră politică, dar astăzi este într-adevăr un moment în care alianța celor mai mari două partide din România, PSD și PNL, scoate prima oară un produs al acestei alianțe – candidatul la Primăria Capitalei.

Am discutat mult despre idei, proiecte, tot felul de lucruri care ar putea fi schimbate, despre modificări absolut necesare în cadrul legislati. Am vorbit atât de mult încât la un anumit moment la o convergență a unor planuri. Am început să armonizăm niște obiective care au dus la un plan unic pentru București, la un plan pentru viitor”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, după ce a fost prezentat oficial drept candidatul coaliției.