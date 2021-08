Ce străzi din București va sfinți Gigi Becali în acest weekend. Motivul care l-a înfuriat: ”Vom alunga demonii!”

Omul de afaceri Gigi Becali suferă cumplit. Latifundiarul este foarte supărat din cauza unui eveniment ce va avea loc în acest weekend (n.r. – 14 și 15 august), pe străzile din București. Nu vede deloc cu ochi buni organizarea unui astfel de eveniment în preajma unei mari sărbători ca Adormirea Maicii Domnului și declară că iese cu icoane și aghiasmă în Capitală. Ce l-a înfuriat atât de tare pe credinciosul Becali.

Gigi Becali tună și fulgeră la adresa comunității LGBT. „Vom merge în urma lor cu icoane şi cântece şi aghiasmă, să alungăm demonii. Dacă nu face Patriarhia, fac eu”, a precizat afaceristul la un post de televiziune.

Patronul FCSB, Gigi Becali, credincios înfocat și apropiat de Biserica Ortodoxă Română, spune că va merge în urma marșului PRIDE de sâmbătă, 14 august, cu icoane și aghiasmă, pentru a alunga demonii. Acesta îndeamnă BOR să organizeze o procesiune imediat după parada Bucharest PRIDE 2021 de pe Calea Victoriei, pentru a sfinți locul pe unde trece comunitatea LGBT din România.

„O sa va spun, ca sa inteleaga toata lumea. Sa nu mai existe contradictii. Oamenii astia e pacatul lor, fac ce vor, sunt liberi. Fac ostentativ, e pacatul lor, treaba lor. Noi ii lasam, ca asa e democratic, fac conform legii.

Ce trebuie sa facem noi, acuma, si sa inteleaga si parintele Guia. Si toata ortodoxia si toti care sunt impotriva manifestatiei sa inteleaga ce trebuie sa facem. Iiisus cand a bagat pe diavol in porci, a aruncat porcii in mare si s-au inecat porci si au murit dracii. Atunci Iisus a sfintit apa in care erau dracii si demonii. Noi ce sa facem: acolo pe unde trec ei, acolo duhuri necurate vor fi si demoni. Atunci Biserica, cu icoane si Sfanta Cruce, cu aghiasma si cantece de biruinta, sa luam exact marsul lor si tot sa sfintim, milimetru cu milimetru.”, a precizat Gigi Becali, în direct la România TV.