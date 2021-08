Adevărul despre relația dintre Gigi Becali și Marius Șumudică s-a aflat abia acum, după izbucnirea furioasă a patronului FCSB

Adevărul despre relația dintre Gigi Becali și Marius Șumudică s-a aflat abia acum. Patronul FCSB a fost enervat de ironiile pe care antrenorul de la CFR Cluj le-a făcut la adresa vicecampioanei după eliminarea jenantă din Conference League. Becali a declarat că nu vrea să mai aibă de-a face cu Șumudică. Acum, latifundiarul a revenit la sentimente mai bune față de omul pe care a vrut să-l aducă pe banca roș-albaștrilor.

Gigi Becali și Marius Șumudică au fost la un pas să lucreze împreună în această vară. Tehnicianul de 50 de ani a fost anunțat, pentru o noapte, ca următorul antrenor de la FCSB. Până la urmă, înțelegerea a picat, iar Șumudică a ajuns la campioana CFR Cluj. Din „înălțimile” Champions League, tehnicianul și-a ironizat copios rivala după eliminarea FCSB din Conference League în fața celor de la Sahtior Karagandi. Acest lucru l-a iritat pe Gigi Becali care a răbufnit la adresa lui Șumudică despre care a spus că nu vrea să mai aibă de-a face.

Nu vreau să mai fac caterincă cu Șumudică la televizor. Nu mai vreau să am de-a face cu el. El putea să îl ironizeze pe MM, să zică ce vrea, dar când a zis de FCSB m-a atacat pe mine. El trebuie să se laude cu ce face el, el trebuie să țină minte de prietenii care l-au ajutat la greu”, a spus Becali la PRO X .

Gigi Becali a revenit, totuși, la sentimente mai bune față de Șumudică. Mai ales că, între timp, CFR Cluj a fost eliminată din Champions League, Campioana va avea o „dublă” foarte dificilă, în play-off-ul Europa League, cu sîrbii de la Steaua Roșie Belgrad. Patronul FCSB a declarat că nu s-a supărat pe Marius Șumudică, dar ar fi bine ca acesta să nu uite cine îi sunt prietenii.

Șumudică așa face el, e teatrul lui, dar nu e ranchiunos sau să țină ură. Eu eram sigur că se vor împăca (n.r. – Șumudică și Chipciu). Dacă se dă el mare… o să vedem la final. Eu nu m-am supărat, dar nu trebuia să zică el FCSB. FCSB sunt eu!

Dacă are ceva cu Meme, să zică de Meme, dacă are ceva cu Todoran, să zică de el. Dar când zice de FCSB mă atacă pe mine. Eu am făcut niște gesturi pentru el, el pentru mine niciodată. S-a scăpat și el… să sperăm că nu o să mai facă. Dacă mai pierde două meciuri o să vedem dacă o să mai vorbească așa de mult despre CFR. Nu vreau să vorbesc… Să nu mai zică. Să nu își piardă prietenii pentru că nu e frumos. Să își vadă de treaba lui și să nu se certe cu lumea pentru ceva”, a declarat Gigi Becali la Pro X.