Ce spune Ștefan Mandachi, românul cu un kilometru de autostradă, despre averea lui Selly. L-a pus la punct pe CTP

Ștefan Mandachi intervine în contrele publice dintre Cristian Tudor Popescu și unul dintre cei mai de succes din România. Ce spune românul cu un kilometru de autostradă despre averea vlogger-ului?

Antreprenorul Ștefan Mandachi intervine în disputa dintre celebrul gazetar CTP și Selly. Suceveanul care a devenit cunoscut pentru primul metru de autostradă din Moldova, pentru a protesta față de lipsa infrastructurilor rutiere moderne din regiune, a comentat pe o rețea de socializare despre averea iubitului vlogger. De asemenea, a mai scris și despre accidentul rutier mult discutat în care a fost implicat adolescentul.

“Un vlogger Shelly de 18 ani, pe care nu-l cunosc, a făcut păcatu’ să-şi ia o maşină din banii lui. 1. Hai s-o luăm cu mate’ prima dată, ca să simplificăm problemele interioare: dacă a dat puştanul 70.000 euro înseamnă că doar din tva, în bugetul Statului, au intrat peste 11.176 euro, adică aproape 54.000 ron, (juma’ de miliard vechi) bani pe care Statul îi sparge după propria raţiune şi poftă, prin munca lui Shelly. Deci Statul n-are probleme interioare, dar ăsta are. 2. La 18 ani pe ce să-şi spargă banii munciţi cinstit? Pe ce vrea bicepsu’ lui, doar nu i-a furat. (Munciţi cu mintea lui, cheltuiţi cu mintea lui. Când i-a muncit nu avea probleme interioare? Doar când îi cheltuie?). Şi în plus, o maşină sigură, cu airbaguri nu-i doar figură, ci şi o necesitate, un scut, o armură în ţara în care pluteşte mortea pe şosele. Drept dovadă, a făcut accident şi a fost protejat(…)”

Ștefan Mandachi