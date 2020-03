Ce spune Smiley despre Sara Ardelean. Reacția lui după ce fetița a primit Golden Buzz

Smiley a fost total cuprins de prestația fetiței de 10 ani care a reușit să ia Golden Buzz. Ce mesaj a postat pe o rețea de socializare despre Sara Maria Ardelean? Părinții micuței vor fi extrem de mândrii.

Românii au Talent – Golden Buzz: Smiley, despre prestația Sarei Ardelean

Ediția de aseară s-a terminat magnific pentru micuța Sara care a șocat cu profesionalismul său și cu mimica pe care a avut-o în timpul dansului. Aceasta nu doar că a fost apreciată îndelung de aplauzele spectatorilor și a juraților, dar a trecut mai departe chiar în semifinale. Dansatoarea l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Petre, care a izbucnit în lacrimi la momentul ei, lucru care l-a făcut să nu mai ezite și să-i dea Golden Buzz.

„Sara Ardeleanu la Romanii au talent. generatia care va schimba lumea @romaniiautalent @protv_romania @mihaipetreofficial 🙏🏻”, a fost mesajul lui Smiley din dreptul unui video cu momentul micuței. Chiar și în culisele show-ului de talente nu s-a putut abține de la comentarii, spunând că nu-i vine să crează cât este de expresivă. “Am 10 ani, sunt născută pe 10 martie şi suntem în sezonul 10”, a spus fetiţa înainte de a-și începe numărul.

„Ești un 10 perfect”

“Mă uitam la televizor la Românii au talent şi am văzut o balerină care a dansat foarte frumos. Am vrut şi eu să încerc. De la 6 ani le am zis părinţilor că vreau să fac dans. Iubesc ceea ce fac. Muncesc foarte mult, chiar şi 6 ore pe zi. O fac cu drag şi nimeni nu îmi poate lua dansul”, a spus fetița în filmulețul de prezentare.