Cine este Sara Maria Ardeleanu, fetița de 10 ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent. De ce a plâns Mihai Petre

O noua ediție Românii au Talent, un nou concurent dus direct în semifinale! Sara Maria Ardeleanu a fost cea care a pus mâna pe Golden Buzz seara trecută. Cine este micuța și de ce l-a făcut pe Mihai Petre să nu se mai abțină și să izbucnească în plâns?

Românii au Talent – Golden Buzz: Cine este Sara Maria Ardeleanu?

Ediția de sâmbătă seară, 21 martie, a adus încă un concurent direct în semifinale. Este vorba despre Sara Maria Ardeleanu, fetița care l-a impresionat extrem de tare e Mihai Petre care în cele din urmă i-a oferit șansa de a merge alături de ceilalți care au șocat juriul. Cunoscutul jurat al show-ului de talente a apăsat butonul magic fără să mai stea pe gânduri, iar cu ochii în lacrimi i-a schimbat soarta micuței de numai zece ani.

Sara Maria este foarte tânără, dar deja știe ce vrea să facă în viață și care sunt visurile sale pe care sigur o să și le împlinească. Dansul este cea mai mare pasiune a ei, lucru pe care l-a văzut un popor întreg în ediția de aseară. “Am 10 ani, sunt născută pe 10 martie şi suntem în sezonul 10”, a spus fetiţa, înainte să pășească pe scenă. picioare.

Mihai Petre, în lacrimi

Mihai Petre i-a mărturisit acesteia că dansul pe care l-a executat a fost unul de 10. „Mă uitam la televizor la Românii au talent şi am văzut o balerină care a dansat foarte frumos. Am vrut şi eu să încerc. De la 6 ani le am zis părinţilor că vreau să fac dans. Iubesc ceea ce fac. Muncesc foarte mult, chiar şi 6 ore pe zi. O fac cu drag şi nimeni nu îmi poate lua dansul” a declarat copila care a reușit să ridice o sală întreagă în