Ce spune Simona Gherghe despre întoarcerea la Acces Direct de la Antena 1. Acum, lucrurile sunt clare

Fanii Simonei Gherghe abia așteaptă să o revadă pe micile ecrane. Ce spune, însă, cunoscuta prezentatoare de televiziune despre revenire pe TV? Mesajul ei a fost unul foarte clar.

Simona Gherghe, despre întoarcerea la Acces Direct

Fanii Acces Direct îi duc foarte mult dorul fostei prezentatoare de televiziune. Aceasta a plecat din televiziune pentru a intra în concediul maternal, dar după ce l-a născut pe cel de-al doilea copil nu a mai dat vreun semn că ar vrea să părăsească viața de familie. Fosta moderatoare este mamă a doi copii și iubește viața sa de acum după care a tânjit ani buni.

Totuși, fanii vedetei îi simt lipsa și deși se bucură pentru ea ar dorit-o din nou la cârma emisiunii Acces Direct. În cadrul unei serii de întrebări din mediul online dirijat de blondină, internauții au „forțat-o” să mărturisească ce o împiedică să revină în TV.

„De ce nu te mai întorci la «Acces Direct»?”

„De ce nu te mai întorci la «Acces Direct»?”, i-a scris un fan vedetei. „Am considerat că, din punctul meu de vedere, am dat tot ce am putut acolo. Și obosisem. Nu e un format ușor, nici confortabil. Și am simțit că sunt într-o altă etapă din viața mea, că îmi doresc altceva. Așa că, am preferat să renunț, decât să fac lucruri cu jumătăți de măsură. Mi-e dor de televiziune, de starea aia de live. Dar pot să mai aștept până va fi ceva care să merite întoarcerea mea pe sticlă. Deocamdată, sunt bine așa.”, a răspuns jurnalista.

Conform afirmațiilor de până acum, Simona așteaptă un nou proiect care să o facă să renunțe la liniștea din sânul familiei, pentru că altfel nu crede că ar mai merita timpul lung petrecut pe platourile de filmare în detrimentul celui petrecut cu micuții ei.