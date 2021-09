Ce spune preotul care vinde ciocolată cu cannabis la Salina Praid. Oare așa și-a făcut marketingul la produse?

De câțiva ani marijuana medicinală ar fi trebuit să fie legală în România. Dacă un român este prins consumând acest drog ușor, poate fi pasibil de închisoare. Se pare că acest lucru nu l-a speriat pe un preot să-și vândă produsul. Pe lângă icoanele puse la vânzare, un preot vinde la Salina Praid ciocolată cu marijuana.

În 2013, circulau câteva știri despre România care legaliza marijuana medicală. Unele surse sunt convinse că aceasta ar fi fost fie o farsă, fie o greșeală. Nu a existat nicio confirmare din partea guvernului dela acel moment au a altor oficiali români cu privire la eventuale schimbări în politica privind canabisul. Alte surse, inclusiv Huffington Post, susțin că au fost aprobate doar derivatele marijuanei.

Canabisul este cel mai popular drog ilegal consumat în România. Potrivit unui sondaj, 5,8% dintre tinerii adulți cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani au consumat canabis. Chiar dacă este popular în rândul tinerilor adulți, autoritățile române au adoptat o atitudine aspră față de canabis.

Există două legi care guvernează canabisul. Prima este Legea 339/2005, care se ocupă de toate aspectele legate de cultivarea canabisului, și Legea 143/2000, care acoperă tot ceea ce privește canabisul ca drog. Conform primei legi, canabisul este o plantă care poate fi cultivată sub control strict, deoarece poate fi utilizată în medicină.

Drept urmare, legea permite persoanelor fizice și entităților private să cultive canabis medical dacă reușesc să obțină aprobări de la Ministerul Sănătății, Agenția Națională Antidrog (ANA), Ministerul Justiției și Agenția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului (DIICOT) .

Chiar dacă obținerea unui permis de cultivare a canabisului medical ar putea părea un coșmar birocratic, având în vedere câte agenții trebuie consultate, adevărul este că este încă ilegal să cultivi canabis medical în România.

Deși legislația spune clar că nu este legală, asta nu l-a împiedicat pe un preot să-și vândă produsul minune la Salina Praid. Turiștii care ajung la Salina Praid au parte de surprize, mai ales atunci când, alături de icoanele aduse de la mânăstire, preotul Dinu Criste din Cluj vinde ciocolată cu marijuana.

Prelatul spune că e făcută cu binecuvântare, unsă cu bun-simț, cu dragoste. Dinu Criste a ajuns cu afacerea sa și la celebra emisiune difuzată de PRO TV, „Imperiul leilor”, dar se pare că jurații nu au fost impresionați de idee.

”Nu e drog, e cânepă. Această ciocolată nu are mult zahăr, e făcută cu binecuvântare, unsă cu bun-simț, cu dragoste. Este făcută de un părinte din comuna Florești, lângă Cluj”, declară preotul Dinu Criste.

Același preot spune că are acceptul autorităților în a-și vinde ciocolata cu marijuana, și că totul ar fi plecat de la o discuție la un pahar de vin. În 2020, preotul și-a dus afacerea în emisiunea „Imperiul Leilor”, dar nu prea a avut succes, declarând la vremea respectivă:

„Totul a pornit de la o discuție cu câțiva prieteni. Vorbeam despre un material care ilustra nivelul de zâmbete, de bunădispoziție la români, capitol la care stăm foarte prost, în comparație cu alte țări, și ne dădeam cu părerea ce ar putea să rezolve starea de spirit. Deocamdată e o afacere mică.

Vrem să o dezvoltăm. La început știam foarte puține lucruri despre ciocolată, am vrut să prepar ciocolată de casă, cum facem noi, românii. După ce mi-a încolțit ideea unui business am început să citesc mult, să mă documentez, să văd tendințe, să văd ce fac și alții și am început să înțeleg că ciocolata e altceva.

Am scos pe piață, contrariind publicul, ciocolată cu canabis. Sună wow. Părintele face ciocolată cu canabis, dar în limba latină cannabis înseamnă cânepă. Ciocolata produsă de noi e lipsită de acel THC (n.r. – tetrahidrocanabinol, fix substanța care oferă efecte psihoactivă) pe care îl speculează unii, am denumit-o așa doar ca un omagiu al limbii latine.”, povestea preotul Dinu Criste.