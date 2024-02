Ce spune Oana Matache despre căsătoria cu Radu Siffredi: “Ne bucurăm de viață” VIDEO EXCLUSIV

Povestea de iubire dintre Oana Matache și Radu Siffredi nu a pornit sub cele mai bune auspicii, însă cei doi îndrăgostiți nu au fost influențați de părerile celor din jur, jucându-și cartea până la capăt.

Mai mult, sora Deliei Matache și iubitul ei au acceptat propunerea de la intra în competiția de la Power Couple, cel mai nou reality show din ograda Antenei 1, fiind un bun prilej de a arăta lumii cum sunt de fapt. Pe lângă distracție, miza concursului nu este deloc de neglijat, premiul pus în joc putând ajunge până la 50.000 de euro.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Oana Matache a făcut dezvăluiri despre partenerul său de viață și despre viitorul pe care vor să îl trăiască împreună.

Oana Matache și Radu Siffredi au sărbătorit primul an de relație la întoarcerea de la Power Couple

Oana Matache și Răzvan Miheț au divorțat, rămânând în relații bune și dorindu-și ca Jessica și Bogdan, cei doi copii ai lor, să nu aibă de suferit în urma acestei schimbări. Sora Deliei și-a găsit fericirea alături de Radu, un bărbat mai tânăr cu 2 ani decât ea, dar care se înțelege bine cu copiii săi.

Chiar dacă nu sunt de mult timp împreună, îndrăgostiții au fost de acord să participe la reality-show-ul Power Couple prezentat de Dani Oțil la Antena 1, plecând astfel câteva săptămâni în Malta, unde au avut loc filmările. Despre celebrarea primului an de relație, dar și dacă au în plan să se căsătorească ne-a oferit detalii Oana Matache.

Ce impact a avut show-ul de la Antena 1 asupra cuplului

Playtech Știri: Cum ați sărbătorit primul an de când sunteți împreună?

Oana Matache: Primul an de relație? Am sărbătorit acasă.

Ai pregătit o cină romantică? Te pricepi la arta culinară?

Ne-am fi imaginat că ne-am fi organizat altfel aniversarea asta. Sincer, am simțit amândoi că e okay să stăm acasă și să ne bucurăm de liniște, să ne uităm la un film, să facem chestii firești. Probabil pentru că tocmai ne întorsesem din Power Couple și chiar simțeam nevoia de stat acasă. A fost foarte mult haos acolo și am simțit asta. Ne-a luat foarte mult să ne reobișnuim acasă.

Citește și: Iubitul a convins-o pe Oana Matache să participe la Power Couple România: “Au fost situații în care ne-am pierdut cu firea” VIDEO EXCLUSIV

Cum s-au simțit copiii Oanei Matache cât timp blondina a fost plecată în Malta

Copiii cum au resimțit absența ta de acasă?

Copiii au fost într-o continuă petrecere. Desigur, s-au bucurat când m-au văzut. Eu m-am bucurat extraordinar de mult. Mi-a fost foarte dor de ei cât am fost acolo și i-am avut în cap la fiecare probă, dar i-am învățat de mici să socializeze cu copiii.

Explorează, au treabă, adică nu au avut anxietatea de separare când m-am întors sau chestii de genul acesta. Au luat-o firesc.

Au în plan Oana Matache și Radu Siffredi să se căsătorească?

Tu și Radu aveți planuri de viitor? Pe tine te sperie ideea de căsătorie, având în vedere că ai trecut deja prin această experiență?

Nu avem o repulsie față de ideea de căsătorie, nu avem nici în program să facem asta în curând sau nu știu, chiar nu știu ce să-ți spun. Momentan ne bucurăm de viață și luăm lucrurile ușurel, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri în viața noastră de când ne cunoaștem. Vrem mai întâi să ajungem la un echilibru, să fim liniștiți, fericiți și împliniți, după care efectiv orice este posibil.

Citește și: Delia împlinește 42 de ani. Ar face față la America Express sau la Survivor? Mama solistei dă din casă: ”Mi-a moștenit ambiția!” EXCLUSIV

Video: Cătălin Shadi Sîrbu