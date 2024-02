Iubitul a convins-o pe Oana Matache să participe la Power Couple România: “Au fost situații în care ne-am pierdut cu firea” VIDEO EXCLUSIV

Oana Matache și Radu Siffredi formează cel mai tânăr cuplul din reality show-ul Power Couple – La bine și la greu, prezentat de Dani Oțil la Antena 1, care are premiera pe 5 februarie, de la 20.30. După un divorț intens mediatizat, sora Deliei Matache a luat viața de la zero alături de Radu, acesta fiind și cel care a convins-o să participe la acest concurs. Despre experiența trăită în Malta, unde s-au desfășurat filmările, a povestit pentru Playtech Știri Oana Matache.

Oana Matache: “Am făcut un calcul și a reieșit că e ok să merg”

De la obstacole care le vor cere concurenților să-și înfrunte cele mai mari temeri la provocări în care umorul va fi unul dintre ingredientele salvatoare, concursul îi poate face pe participanți să-și redescopere relațiile sau să-și vadă partenerii de viață într-o lumină nouă.

După ce s-a consultat cu Delia, dar și cu Radu, Oana Matache a decis să își asume expunerea relației într-o emisiune TV și este mândră de modul în care s-au descurcat. Power Couple România – La bine și la greu începe pe 5 februarie la Antena 1 și este difuzat de luni până miercuri de la 20.30.

Cine pe cine a convins să participați la acest reality show?

Radu m-a convins, pentru că mi-era teamă de ideea de reality, nu am mai făcut niciodată chestia asta, dar alături de Radu am avut curaj s-o fac. Probabil nu aș fi făcut asta cu oricine altcineva.

Te-ai consultat și cu Delia înainte să bați palma cu Antena 1?

Am discutat despre proiect, mi-a expus îngrijorările ei, mi-am expus și eu îngrijorările, am făcut un calcul și a reieșit că e ok să merg. Și am făcut-o și mă bucur foarte mult, pentru că am învățat o grămadă de chestii despre mine, despre oameni în general, despre psihic, despre emoții, despre limitele noastre, despre Radu.

Citește și: Delia s-a ținut de cuvânt și a lansat primul videoclip alături de Oana Matache, sora ei! Nume importante au participat la proiect

Oana Matache: “Radu s-a integrat extraordinar de repede în toată comunitatea Power Couple și toată lumea l-a plăcut”

Ce ai descoperit despre tine, despre Radu? Ce temeri ți-ai învins?

Am descoperit că desi sunt o introvertită, am supraviețuit o lună întreagă cu oameni pe care nu îi cunoșteam, ba din contră am reușit să dezvoltăm o intimidate din asta accelerată și să stăm la discuții interminabile seara după probe.

Am învățat foarte mult și de la Radu care este foarte priceput așa și are skill social, am furat de pe la el și ăsta e un lucru pe care l-am observat la el în Power Couple.

Sunt foarte mândră că a văzut lumea cine e el, pentru că, probabil, mulți oameni ne-ar fi întâmpinat cu o sprânceană ridicată, dar s-a integrat extraordinar de repede în toată comunitatea Power Couple și toată lumea l-a plăcut, chiar m-am mândrit cum s-a descurcat el acolo și am învățat de la el.

Ați intrat în această competiție fiind cel mai tânăr cuplu. A fost un impediment pentru voi? Alții aveau aproape 2 decenii împreună, în timp ce voi erați de un an împreună.

Avem mai mult de un an în acest moment. La momentul respectiv, nu aveam foarte mult timp împreună. Mai puțin timp, mai puține lucruri de ținut minte! E un win.

Oana Matache despre experiența Power Couple: “Aveam panicile astea toată ziua înainte de probe”

Cine e mai temperamental dintre voi? A fost și o situație de criză pe care a trebuit să o gestionați din mers?

Nimic serios. Au fost situații în care ne-am mai pierdut cu firea, dar cumva firesc în condițiile respective. Adică treceam prin niște emoții și prin adrenalină. Nu știam ce urmează să facem, ne era frică – că poate trebuie să stăm atârnați de nu știu ce la nu știu câte sute de metri. Ne-am făcut tot felul de filme că or să ne pună să ne aruncăm din avion, adică noi aveam panicile astea toată ziua înainte de probe și îți dai seama că se adună tot felul de lucruri, dar nimic serios, adică să ne certăm sau ceva de genul ăsta.

Citește și: Gabriela l-a vizitat pe Dani Oțil în Malta, la filmările Power Couple: „Data viitoare, vine la pachet cu mine şi Tiago”. Ce i-a fost cel mai greu? VIDEO EXCLUSIV

Video: Cătălin Shadi Sîrbu