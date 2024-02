Adevărul despre relația dintre Majda Aboulumosha și Augustin Viziru după serialele de la Acasă TV: “Face parte din familie, ceea ce este minunat” VIDEO EXCLUSIV

Majda Aboulumosha și Augustin Viziru au fost soț și soție în Regina, unul dintre serialele de la Acasă TV, regizate de Iura Luncașu, care s-a bucurat de succes și de aprecierea publicului. Chiar dacă anii au trecut și proiectele nu i-au mai adus împreună, cei doi actori au păstrat o relație de amiciție. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta PRO TV ne-a vorbit despre Iura Luncașu, omul care a încurajat-o cu actoria, despre Augustin Viziru care este ca și fratele ei, dar și dacă își va face timp să redeschisă afacerea cu torturi, mai ales că are solicitări inclusiv din partea persoanelor publice.

Majda Aboulumosha: “Pentru mine niciodată nu a fost o tragedie dacă joc sau nu joc”

Majda a devenit cunoscută publicului prin prisma serialelor de la Acasă TV, în care a jucat, ulterior construidu-și o carieră în televiziune. În prezent, ea are o rubrică culinară în cadrul emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV.

După succesul serialelor de la Acasă TV, s-a mai ivit posibilitatea ca tu și Iura să colaborați?

Nu se știe niciodată, sunt convinsă. Și atunci când m-a sunat Iura a fost o bucurie să-mi spună că mă așteaptă la film. Atâta timp cât, cu siguranță, va fi un rol pentru mine, voi fi chemată, dacă nu, nu. Pentru mine niciodată nu a fost o tragedie dacă joc sau nu joc. Cariera mea este încă în fața oamenilor, adică sunt încă pe TV și aduc bucurie în jurul meu. Iura este unul dintre oamenii care a crezut foarte mult în mine, a sădit acolo la tot ce înseamnă pasiunea din interiorul meu să o las să se dezvolte și să treacă dincolo de ecran. Aveam 19 ani, eram foarte mică și chiar este un om important.

Majda despre Augustin Viziru: “Este ca fratele meu, face parte din familie”

Tot aici, la film, te-ai reîntâlnit cu un coleg.

Cu Augustin am jucat, a fost soțul meu în Regina și noi chiar avem o prietenie de atunci, este ca fratele meu, face parte din familie, ne sunăm, am ținut legatură, nu ne întâlnim doar la evenimente, ceea ce este minunat. Avem copii în prezent, fiecare cu familia lui și este frumos.

Tu ai o fată Jaqueline. El e topit după fiica lui, Maria. Ți-a cerut vreun sfat legat de creșterea fetiței?

Când era mai mică Maria. O dată a fost singur: ce fac acum? Pe langă faptul că este un prieten foarte bun, este un tată excepțional din ceea ce văd, că mă mai sună Maria pe Facetime să o văd, să îmi arate cum e în casă, ce a luat, ce a făcut. Este super dedicat, atât el, cât și Oana și chiar este frumos.

Ce spune Majda despre afacerea cu torturi: “Sunt foarte mulți oameni care își doresc”

Pe lângă jobul în televiziune și alte proiecte pe care le ai, îți faci timp să pui pe roate din nou afacerea cu torturi?

Fix astăzi am primit mesaje chiar de la persoane publice pentru că am făcut luni un tort de morocov. “Vreau să dau comandă!” Unde să dai comandă? “La tine!” Păi nu mai am laboratorul, deci nu pot să preiau comenzi. “Fă ceva că toată lumea își dorește asta!” Nu am exclus în totalitate această variantă, sunt foarte mulți oameni care își doresc, dar, vezi, dacă pasiunea încă există, iar eu mă hrănesc pentru că fac în continuare ceea ce îmi place, aduc în fața oamenilor rețete și ei mănâncă din mâinile mele, pentru că înainte nu o făceam doar de dragul banilor. Bineînțeles când tragi linie, trebuie să știi cumva, să fie o balanță, dar nu se știe. Nu zic nu, dar momentan sunt atât de aglomerată încât nu știu cum să fac să mă dedic în totalitate proiectelor pe care le am.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu