Ce spune Ilinca Vandici despre Denise Rifai. Vedeta a dat-o de gol pe prezentatoarea de la Kanal D: „Poate fi dură”

Sunt nu doar colege la Kanal D, dar și două dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV ale momentului, realizatoarele a două emisiuni cât de poate de diferite. Într-un moment de sinceritate, Ilinca Vandici a făcut o mărturisire neașteptată despre Denise Rifai. Cum a dat-o de gol prezentatoarea „Bravo, ai stil”.

Pe micul ecran, Denise Rifai reușește aproape de fiecare dată să își pună invitații în încurcătură, Este mereu pregătită, cu temele făcute, știe ce întrebări să pună și unde să insiste până obține informațiile pe care le caută.

Cu alte cuvinte, Denise Rifai poate fi catalogată cu ușurință drept o persoană dură, rece, care intimidează cu o singură privire. În spatele camerelor de filmat, realitatea ar fi alta. Cea care a dat-o de gol recent pe prezentatoarea de la Kanal D a fost chiar o colegă de televiziune, nimeni alta decât Ilinca Vandici. Cum a descris-o pe realizatoarea „40 de întrebări”:

Întrebată dacă ar putea vreodată să treacă de la show-urile de divertisment la un proiect precum cel realizat de colega sa, prezentatoarea „Bravo, ai stil” a mărturisit că în ciuda faptului că ar fi o schimbare uriașă pentru ea, cei 16 de carieră în televiziune, timp în care s-a plimbat de la un post la altul în căutarea locului potrivit pentru ea, i-au dovedit că are o mare capacitate de adaptare.

Cu alte cuvinte, Ilinca Vandici este convinsă că ar reuși să se descurce ca moderator al oricărui tip de show.

„Sincer, de multe ori am stat să mă gândesc dacă sunt capabilă să mă transform, dacă sunt capabilă să mă reinventez, dacă sunt capabilă să mă duc pe o altă direcție față de cea pe care deja am bătătorit-o și cu care sunt obișnuită și mă simt confortabilă, adică zona asta a divertismentului. Și răspunsul a fost da, pentru că asta înseamnă evoluție, să fii capabil să duci și altfel de proiecte.

Și uite, de-a lungul vremii, majoritatea au fost proiecte de divertisment, dar au fost super-diferite. Și atunci, în 16 ani de activitate, eu și făcând turul televiziunilor, căutându-mi locul, cumva am fost obligată să mă adaptez fiecărui proiect. Și am făcut asta și m-am simțit foarte bine și a fost totul OK. De aia cred că ar fi o provocare foarte mare pentru mine să fiu într-un proiect care n-are nicio legătură cu ce am făcut până acum și să văd dacă fac față.

Dar sunt genul de om care învață întotdeauna, care studiază, care se pune în postura respectivă și înțelege ce ar trebui să simt din postura respectivă și să fac din postura respectivă. Și atunci nu văd de ce n-aș reuși!”, a explicat vedeta Kanal D, pentru sursa citată.