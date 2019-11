Ce spune Horia Brenciu despre relația pe care o are cu Tudor Chirilă la Vocea României. Cum explică momentele penibile dintre ei

Relația dintre Horia Brenciu și Tudor Chirilă se poate explica simplu, printr-o luptă continuă, cel puțin din ceea ce apare pe sticlă, la ”Vocea României”. Ce spune, însă, Brenciu despre Chirilă? Cum explică momentele penibile dintre ei?

Episodul de vineri, 27 septembrie, a fost marcat de un moment catalogat de mulți drept prea mult, iar de restul drept hazliu. Protagoniștii scenelor ”penibile”, după cum le-a descris Smiley, au fost Horia Brenciu și Tudor Chirilă, care, deși sunt ca apa cu uleiul, fac ce fac și se întâlnesc la mijloc. De altfel, cei doi reușesc să conlucreze numai în acest gen de momente, în restul timpului contrazicându-se.

Mai clar, în timp ce pe scena ”Vocii” se afla un concurent care a mărturisit că este pasionat de cai și pictură nud, Chirilă a dat hainele jos de pe el și a oferit tuturor un spectacol de neegalat în lenjerie intimă. Spre amuzamentul colegilor și deliciul spectatorilor, la aventură s-a aciuat și Brenciu, care s-a lăsat călărit de actor. Ediția a trecut, dar semne de întrebare au rămas, așa că, invitat la Europa FM, a fost chestionat despre acest episod. Artistul și-a explicat gestul susținând că așa face și acasă, cu copiii lui, iar pe Tudor îl consideră unul dintre copiii lui.

”Sunt multe discuții cu operatorii, cu femeile de serviciu. Ideea este că unele lucruri le regretăm… Sunt niște lucruri pe care le-aș putea regreta. Așa fac și acasă, cu copiii mei. Eu îl consider pe Tudor ca pe copilul meu. Și pe Smiley îl cunosc de mulți ani, dar cu Tudor pot să fac astfel de momente. Eu am văzut multe comentarii în spațiul internautic și am văzut că lumea a gustat momentul de vineri”, a spus Horia, la Europa FM.