Ce spune, de fapt, Alexandru Arșinel despre vaccinul anti-covid-19 după ce a scăpat de virusul periculos

Marele actor al României, Alexandru Arșinel, a fost externat din spital de curând după ce s-a luptat cu noul coronavirus. El și soția lui s-au infectat după ce au făcut rapelul vaccinului ce luptă cu infecția, iar de aici a urmat o perioadă foarte grea în care aceștia s-au confruntat cu mai multe complicații.

Alexandru Arșinel a scăpat într-un final de necaz, după ce pe 17 aprilie a fost internat la Institutul ‘Matei Balș’ in București. Deși inițial ei au fost externați după o săptămână, simptomele l-au forțat pe marele actor să ceară din nou ajutorul medicilor, urmând o perioadă și mai complicată pentru el și partenera lui. Maestrul și soția lui făcuseră rapelul cu doar două luni înainte de a fi depistați cu noul coronavirus.

”Am făcut vaccinul, eram fericit, pregăteam o premieră. Într-o zi au apărut niște simptome, nu foarte puternice, am cerut să fiu testat și la test am ieșit pozitiv. Și, uite așa, s-a aflat că am coronavirus, și eu, și soția mea, și, prin sprijinul dat de Matei Bals, am fost colectat, cum s-ar spune, din casă, împreună cu soția și dus acolo. Am avut acest noroc să fiu înconjurat de o echipă de medici excelenți. Am fost un caz special, fiind bântuit cu o boală imunosupresoare cu transplant.”, a declarat Alexandru Arșinel la Exclusiv VIP, citat de Cancan.ro.