Ce spune Anca Serea despre operațiile estetice. Soția lui Adi Sînă, despre secretul tenului său: “Perfecțiunea impusă de societate” EXCLUSIV

Este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune de la noi și este considerată drept o adevărată mamă eroină, după ce a adus pe lume șase copii: Leah, Moise, Ava Stephanie, Noah, Sarah și David. La vârsta de 42 de ani, Anca Serea se poate considera o femeie împlinită, căci are o familie bine sudată și o carieră de succes.

Mai mult decât atât, soția lui Adi Sînă se poate lăuda cu un aspect fizic de invidiat, mai ales cu tenul său impecabil. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Anca Serea ne-a vorbit despre operațiile estetice. Ar fi sau nu dispusă să apeleze la intervenții estetice? Anca ne-a oferit răspunsul!

La vârsta de 42 de ani, Anca Serea se poate lăuda cu un aspect fizic de invidiat. Tenul său este impecabil datorită rutinei sale zilnice. Anca Serea ne-a spus totul despre îngrijirea tenului său, dar ne-a vorbit și despre operațiile estetice.

“Rutina mea este una legată de produsele pe care noi le producem, o gamă organică. De aproape 4 ani folosesc doar aceste produse. Acum, practic, nu am aproape nimic pe față. Mă ajută probabil că sunt bronzată, am doar anticearcăn și rimel.

Anca Serea și Adi Sînă sunt căsătoriți din anul 2015 și cresc împreună 6 copii. Chiar dacă, la un moment dat, s-a speculat că fosta prezentatoare TV și Adi Sînă ar fi în prag de divorț, iată că bărbatul încă îi face surprize frumoase soției sale, ba mai mult decât atât, par mai fericiți ca niciodată, căci au plecat în mai multe vacanțe doar ei doi, fără copii:

“Am călătorit foarte mult. Pe acasă am stat foarte puțin. Vacanțele au început cu plecările copiilor, le-am dedicat timpul 100%. Am mers la Viena, destinația noastră favorită, am mers la mare, am mers la munte. Apoi, am plecat cu soțul meu două săptămâni în Saint Tropez, Budapesta, Milano, Viena… Am fost cu mașina, bineînțeles.

Acum am venit acasă de la mare, schimbăm bagajele, pregătesc rechizitele și uniformele pentru copii, apoi plec cu Adi o săptămână la Timișoara, Budapesta, Viena și Munchen…

Vacanța părinților. Este foarte important să existe vacanțe dedicate copiilor și vacanțe de cuplu. Cel puțin de 2 sau 3 ori pe an, acum, sincer nu mă așteptam, dar mi-a făcut el o surpriză și a zis să îmi fac bahajele să mai facem o vacanță rapidă.”