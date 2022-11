Anca Serea și Adrian Sînă au împreună 4 copii – Noah, Ava, Moise, Leah – , iar din relația cu afaceristul Filip Poplingher, vedeta mai are 2 copii – Sarah și David. Deși au casa plină de moștenitori, artistul este cel care își dorește să își mărească din nou familia. Și Ancăi îi surâde ideea, mai ales că starea ei de sănătate s-a îmbunătățit considerabil, iar anemia este ținută sub control.

Anca Serea este mama a 6 copii, de care se ocupă îndeaproape. Vedeta a recunoscut că nu ar putea să se descurce singură și că a apelat la ajutorul unei bone filipineze. Dacă la începutul anului, când anemia îi dădea adevărate bătăi de cap și izbucnirea războiului în Ucraina a generat un val de panică, soția lui Adrian Sînă excludea din start varianta de a mai deveni mamă, iată că între timp lucrurile au luat o întorsătură favorabilă în ceea ce privește sănătatea vedetei.

Adi își mai dorește foarte mult un copil, copiii își mai doresc și ei foarte mult un frățior sau o surioară, eu nu sunt atât de pregătită din punct de vedere al sănătății, dar nu spun niciodată “nu” din principiu. Am avut problemele acelea de sănătate și doctorul mi-a spus că nu mai e cazul și nu eram într-o formă foarte bună”, a mărturisit, pentru Playtech.ro , soția lui Adrian Sînă.

Anca Serea se luptă de ani buni cu o anemie severă și a ajuns de câteva ori la spital, unde a fost supusă investigațiilor și i s-a prescris tratament. Între timp, problemele de sănătate ale fostei prezentatoare TV s-au ameliorat, iar efectele le resimte din plin. Cel care a contribuit la îmbunătățirea stării ei de sănătate este un specialist în acupunctură, care, în decurs de câteva luni, a făcut adevărate minuni.

“Acum lucrurile au revenit la normal, îmi țin sub control anemia, sunt mai bine. Dar să știi că nu medical am scăpat, ci în urma unor ședințe de acupunctură. Nu medicina clasică m-a ajutat, din păcate, dar da, sunt mai bine. Am început să dorm corect, să mănânc mai bine. Ședințele de acupunctură mi le-a făcut un medic specialist căruia îi mulțumesc din suflet.

Este un doctor care a profesat medicina clasică, dar care în urma unei probleme de sănătate a mers în China și a învățat acolo care e procesul. Da, am mers cam 3 luni la ședințele de acupunctură și practic viața mea s-a schimbat în bine”, a declarat, pentru Playtech.ro, Anca Serea.