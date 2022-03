Ce sistem de spionaj ar avea rușii, de fapt. „S-a întâmplat și în cel de-Al Doilea Război Mondial” (exclusiv)

Încă din perioada Războiului Rece, mai toate cancelariile occidentale vorbeau de așa-zișii spioni adormiți ai fostei URSS. După 1990, odată cu venirea lui Putin la Kremlin, ideologiile pe această temă s-au accentuat. Autorul german Boris Reitschuster a vorbit în cartea sa „Războiul ascuns al lui Putin”, despre un grup secret al armatei ruse inflitrat pe termitoriul Germaniei. Alte informații, mai recente, spun că Direcția generală rusă pentru programe speciale, sau GUSP, recrutează în continuare candidați din rândul studenților și al oamenilor de știință talentați. Teorii ale conspirației, sau fapte reale, toate aceste lucruri rămân un mister, chiar dacă unele dintre ele s-au dovedit, de-a lungul timpului, că au și un sâmbure de adevăr.

Armele secrete ale liderului de la Kremlin

De-a lungul anilor, mai ales de când Vladimir Putin a ajuns la Kremlin, s-a tot discutat despre un număr important de spion ruși, infiltrați în mai toate statele occidentale. Un moment extrem de important a fost apariția unei cărți, scrise de un fost corespondent BBC, intitluată „Rușii sunt printre noi”, informațiile publicate fiind confirmate de FBI, la un moment dat.

„Majoritatea ofițerilor de informații ruși, cei care lucrează pentru Serviciul de Informații Externe (SVR) sau pentru agenția de informații militare a federației, cunoscută sub numele de GRU, locuiesc în clădire, care este cunoscută de unii ofițeri de poliție sub numele de Plex. Dar unii ofițeri de informații rusești de nivel înalt și alte persoane selecte au voie să închirieze locuințe chiar în zona Riverdale. Iar existența ofițerilor de informații care locuiesc printre newyorkezi este cunoscută de unii.”, a declarat Robin Dreeke, agent special FBI pensionat și fost șef al Programului de analiză comportamentală a contrainformațiilor al biroului.

„Rușii și-au creat un sistem de spioni ținuți în adormire”

Așa-zișii spioni adormiți, spune inclusiv fostul director al SRI, Costin Georgescu, au existat încă de pe vremea Războiului Rece, când URSS lupta pentru supremație în fața Americii și a statelor occidentale.

„Rușii și-au creat un sistem de spioni ținuți în adormire, cum s-a întâmplat și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Adjunctul șefului secret de informații engleze a fost în această situație, nu i-au cerut nimic la început, doar să crească. Este un sistem, își cresc astfel de oameni, uneori când este cazul îi bagă în sistem și pe copiii lor. Este un sistem întins. Și noi am avut unitatea 0.110 anti-KGB, erau specialiști extraordinari. După Revoluție m-am întâlnit cu oameni care îi lăudau. Aceste servicii de informații au un rol clar în orice stat: trebuie să protejeze securitatea, armata, pe oamenii importanți, pe cetățeni.”, declară pentru Impact, Costin Georgescu.

Citește și: Unde este Eritrea și ce populație are acest stat care nu condamnă invazia Rusiei. Deviza lor: „Niciodată nu îngenunchiați!”

Rusia are una din cele mai puternice rețele de spionaj

Rusia a profitat și profită în mod special de deschiderea democrațiilor occidentale pentru a desfășura operațiuni avansate de spionaj. S-a sprijinit, în mare măsură, pe personalul consulatului său ONU din New York pentru a ascunde ofițerii de informații sub acoperire diplomatică. Dar Rusia a excelat, de asemenea, de-a lungul anilor, în ascunderea agenților „acoperiți neoficial”, așa-numiții NOC, în interiorul societății americane.

În 2010, după o investigație de ani de zile cunoscută sub numele de Operațiunea Ghost Stories, FBI a arestat 10 agenți „adormiți” ai SVR . Aceștia trăiau sub acoperire de ani de zile, lucrând în locuri de muncă aparent apolitice de-a lungul coastei de est. Acest caz, care a inspirat serialul FX The Americans, a captat imaginația publicului în parte pentru că printre arestați s-a numărat și Anna Chapman, o roșcată izbitoare care a ajuns pe prima pagină a tabloidelor.

Evgeni Buriakov, primul ofițer de informații rusesc încarcerat

La începutul anului 2015, FBI a arestat un alt agent, Evgeni Buriakov, care lucra la biroul din New York al băncii rusești de investiții VEB. Buriakov a fost expulzat din țară, după ce a petrecut mai mult de un an în închisoare federală, fiind, de altfel, primul ofițer de informații rusesc care a fost încarcerat în SUA în ultimele patru decenii.

Costin Georgescu: „Nu ai cum să-ți dai seama dacă ai telefonul interceptat”

Același Costin Georgescu, fost director SRI, vorbește și despre tehnologiile folosite, atât de fosta URSS, dar și în zilele noastre de Rusia lui Putin, dar care are totuși limitările ei. Cu toate limitările, spune fostul director SRI, „La cât a evoluat tehnica orice este posibil astăzi, însă nimeni nu poate intercepta tot ce se întâmplă în Europa.”

„Se poate face acest lucru când este vorba despre un personaj important, o persoană cu o funcție importantă. Însă nicio astfel de persoană nu vorbește prin telefon lucruri legate de siguranța națională. Normal că s-ar putea face acest lucru de spionaj al telefoanelor. Rușii sunt recunoscuți pentru lucrurile acestea de spionaj, s-au ocupat în permanență de spionaj și de interceptări. Nu ai cum să-ți dai seama dacă ai telefonul interceptat.”, a explicat Costin Georgescu, pentru impact.ro.

Concluzie

Faptul că acum, după invadarea Ucrainei, Putin este pus sub presiunea Occidentului, prin noile sancțiuni diplomatice și economice, nu-l face mai puțin periculos. Ba mai mult, analizele experților spun că a devenit aproape irațional în decizii, ceea ce, în concluzia acestora, îl face și mai imprevizibil.

Serviciile secrete de informații din Rusia sunt, și la această oră, unele din cele mai bine organizate și cu agenți inflitrați cam peste tot. Dar întrebarea se pune câți îi mai sunt loiali, având în vedere că, recent agenți FSB dădeau informații vitale Ucrainei apropos de câteva puncte strategice de atac planificate de Putin?