Ce și-a modificat Gabriela Cristea la față. Fanii au prins-o imediat

Face ea ce face și tot ajunge în centrul atenției mass-media. Gabriela Cristea și-a uimit fanii cu o nouă schimbare de look. Ce modificări și-a făcut celebra prezentatoare TV la nivelul chipului. Se observă cu ochiul liber. Ce spun urmăritorii ei.

Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de televiziune din România. Gabriela Cristea se bucură de sprijinul a milioane de fani din toate colțurile țării. La cei 46 de ani, bruneta se laudă cu o apariție de invidiat și pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice.

Și, ca orice femeie care se respectă, soția lui Tavi Clonda știe că atunci când ești persoană publică trebuie să faci tot posibilul de a arăta impecabil 24 de ore din 24. Deși nu a avut niciodată complexe fizice, fiind mulțumită de felul în care arată și încrezătoare în sine, Gabriela Cristea a mărturisit că a venit timpul pentru o schimbare minoră în viața ei.

Vedeta și-a anunțat fanii că și-a modificat buzele. Gabriela Cristea a apelat la o metodă non-invazivă de mărire a buzelor, injectându-și acid hialuronic la nivelul fețeii. Fanii au felicitat-o pentru rezultatul final și aspectul natural al buzelor.

„Dragilor, am primit multe întrebări despre intervenția cu acid hialuronic de la nivelul buzelor. Da, am făcut o astfel de intervenție în urmă cu 2 săptămâni și sunt foarte mulțumită. Am optat pentru 0,5 ml (adică minim) și va las aici o poză făcută la 3-4 zile de la intervenție când încă rezultatele nu erau finale.

Acum buzele mele sunt simetrice și naturale dar nu mi-a displăcut nici perioada de când e făcută poză, când buzele mele aveau mai mult volum. Poză este fără nici un filtru, doar machiaj și lumină”, a scris Gabriela Cristea pe contul ei de Instagram.